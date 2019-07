Innenstadt

Ein Unbekannter stellte sich am Donnerstagabend am Hauptbahnhof in die Tür der Straßenbahn der Linie 96 in Richtung Bisamkiez und hinderte diese an der Abfahrt. Er reagierte auch nicht auf die Ansage des Straßenbahnfahrers. Ein Potsdamer (39) sprach den Mann an. Beide stiegen aus. Die Bahn fuhr ab.

Plötzlicher Angriff

Plötzlich schlug der Unbekannte dem Mann gegen den Kopf. Dieser stürzte, erlitt aber keine sichtbaren Verletzungen und wollte später einen Arzt aufsuchen. Ein Passant half dem Mann auf und begleitete ihn zur Bundespolizei. Der Angreifer indes lief fort. Der schmächtige Täter war 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß. Er hatte schwarze, lange Haare. Bekleidet war er mit einem roten Pullover oder T-Shirt. Er trug einen schwarzen Rucksack mit Kordeln. Hinweise unter Telefon 0331/5 50 80.

Von MAZonline