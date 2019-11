Mann droht, Kumpel die Finger abzuschneiden

Innenstadt

Zu einem Notarzteinsatz kam es am Mittwochmorgen in einer Beratungsstelle in der Innenstadt. Ein 61-jähriger Potsdamer hatte gegenüber einer Mitarbeiterin angekündigt, er wolle einem Bekannten die Finger abschneiden, weil dieser ihn bestohlen habe. Dies wiederholte er gegenüber der herbeigerufenen Polizei, die daraufhin einen Notarzt holte, der den Mann in einer Fachklinik untersuchen ließ. Im Rucksack des Mannes wurden ein Messer und ein Fleischerbeil gefunden und sichergestellt. Die Polizei verwarnte den Mann in einer sogenannten „Gefährderansprache“ und ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Von MAZonline