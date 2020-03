Potsdam

In Potsdam kam es am Wochenende mehrfach zu Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 22-Jähriger wollte sich am Samstag gegen 21 Uhr am Hubertusdamm im Wohngebiet Am Stern einer ärztlichen Behandlung entziehen und griff die Rettungskräfte an. Die Helfer waren alarmiert worden, weil der Mann verhaltensauffällig war.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten war der Tatverdächtige aggressiv, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand ist eingeleitet.

Rabiat wurde auch ein 57-Jähriger am Hans-Machwitza-Ring in der Südlichen Innenstadt, gegen den am Sonnabend gegen 22.40 Uhr wegen häuslicher Gewalt eine Wohnungsverweisung ausgesprochen worden war.

Der Mann widersetzte sich, so dass diese mit Zwang durchgesetzt werden musste. Infolgedessen wurde der Betroffene in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands ist eingeleitet.

Von LR Potsdam