Blutiger Zusammenstoß in Drewitz: Dort gerieten am Samstagabend gegen 21 Uhr zwei Männer aneinander. Laut Polizei kannten sie sich sporadisch – und sporadisch ist offenbar auch die Sympathie zwischen ihnen.

Verletzungen an der Hand

Es knallte sofort, als ein 41-Jähriger am Ernst-Busch-Platz zufällig auf einen 28-Jährigen traf, der mit seinem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei der 28-Jährige ein Küchenmesser zog und den 41-Jährigen leicht an der Hand verletzte.

Nachdem das Messer aus dem Spiel war, schlugen sich die Männer gegenseitig und verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungseinsatz war laut Polizei nicht erforderlich.

Offener Haftbefehl

Beide Männer waren alkoholisiert und erhielten entsprechend eine Anzeige. Besonders dick kam es dabei für den 28-Jährigen: Da er zuvor betrunken mit seinem Rad gefahren war, erhielt er noch eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde auch noch bekannt, dass er einen offenen Haftbefehl hat. Er wurde daher festgenommen und befindet sich nun im Gewahrsam – am Montag wird er laut Polizei dem Haftrichter vorgeführt, der entscheidet, ob er direkt in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wird.

