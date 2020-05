Wieder ein Patient im Klinikum an Corona gestorben

Innenstadt

Wieder ist in ein Potsdamer an Corona gestorben. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, war der Mann 87 Jahre alt. Insgesamt 51 mit dem Coronavirus infizierte Potsdamer sind seit Februar 2020 gestorben. 29 kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

Aktuell gelten 437 Potsdamer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, als genesen. Im Vergleich zum Vortag stieg diese Zahl um elf Personen an. Heute wurden dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam erneut keine neuen mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet. Seit Februar 2020 haben sich demnach 627 Potsdamerinnen und Potsdamer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den zurückliegenden sieben Tagen gab es acht Corona-Neuinfektionen in Potsdam. In Kliniken werden 18 Corona-Patienten behandelt: im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ 17 und im St. Josefs Krankenhaus einer. Auf den Intensivstationen der Potsdamer Kliniken werden davon fünf Patienten betreut: im „ Bergmann“ fünf, drei davon beatmet, im „Josefs“ keine. Aktuell befinden sich 304 Potsdamer als Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne.

Im städtischen Klinikum liegen zwölf Patienten auf der Corona-Normalstation, fünf auf der Intensivstation, wo drei beatmet werden müssen. 93 Patienten haben das Krankenhaus bislang als genesen wieder verlassen können.

Von Rainer Schüler