Golm

Das war mal ein mehr als ungewöhnlicher Notruf: Ein 25-jähriger Golmer rief bei der Polizei an und gab an, tote Menschen in seinem Wohnheimzimmer zu sehen. Als die Beamten anrückten, konnten sie weder Leichen noch wandelnde Tote feststellen. Sie vermuteten, dass der junge Mann unter Wahnvorstellungen litt, denn bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten einen Joint und weitere geringe Mengen Cannabis. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline