Am Stern

In einer Straßenbahn ist es am Dienstagnachmittag in der Nähe der Haltestelle Turmstraße zu einer Prügelei gekommen. Ein 33-jähriger Deutscher, der bereits an der vorigen Haltestelle Wartende angepöbelt hatte, beschimpfte in der Straßenbahn zwei Frauen mit Kinderwagen wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen.

Handgemenge nachdem ein Fahrgast dazwischen ging

Als ein 65-jähriger Fahrgast dazwischen ging, kam es zu einem Handgemenge mit mehrere Beteiligten. Dabei wurde der 65-Jährige leicht verletzt.

Herbeigerufene Polizeibeamten hatten Mühe den Pöbler in den Griff zu bekommen. Zwei Polizisten wurden von ihm massiv attackiert bis er schließlich in Handfesseln abgeführt werden konnten. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 2,49 Promille intus hatte.

Von MAZonline