Babelsberg

Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Dienstagmittag vor dem Gebäudes des RBB in der Marlene-Dietrich-Allee in Babelsberg randaliert. Der 79-Jährige verlangte, einen Reporter sprechen zu können. Hinweise eines Sicherheitsdienstmitarbeiters auf den üblichen Weg der Kontaktaufnahme ignorierte der Mann und begann eine Glastür des Rundfunkgebäudes mit einem Aufsteller zu bearbeiten. Auf hinzugerufene Polizeibeamten machte der Mann einen gesundheitlich bedenklichen Eindruck, so dass ein Notarzt alarmiert wurde. Der Senior wurde, nachdem er erheblichen Widerstand gegen Polizei und Rettungsdienst geleistet hatte, in eine Fachklinik gebracht.

Von MAZonline