Bei einem Fußballspiel hat es gefunkt: Vor mehr als 60 Jahren lief der Verteidiger Klaus Schwan mit seinen Rehbrücker Verein beim Gegner in Groß Kreutz auf und später in die Arme seiner künftigen Frau Rosemarie. Beide studierten in Berlin. Am Donnerstag feierten sie mit der Familie ihre diamantene Hochzeit.