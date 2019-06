Bornstedt

Nachdem ein Mädchen (11) mit seiner Freundin am Sonntagabend eine Bahn an der Straßenbahnhaltestelle Campus Jungfernsee verlassen hatte, wurden sie von einem Mann angesprochen. Beide reagierten aber nicht darauf. Plötzlich schubste der Mann die Elfjährige gegen die Straßenbahn. Sie fiel hin und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt

Der 34-jährige Tatverdächtige konnte unweit des Tatortes festgestellt werden. Die Beamten nahmen ihn in Polizeigewahrsam, von wo aus er nach Begutachtung des sozialpsychiatrischen Dienstes am Montag Tage in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

