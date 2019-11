Postdam-West

Am Samstagmorgen fuhr eine 29-Jährige mit einem Bekannten in der Straßenbahn Richtung Rehbrücke. Da sich der Bekannte jedoch aggressiv, auch der Frau gegenüber, verhielt, verließ sie an der Haltestelle „Sporthalle“ die Bahn. Der Täter folgte ihr jedoch, und als sie sich in die Haltestelle gesetzt hatte, trat er ihr ins Gesicht. Eine Zeugin brachte die im Gesicht verletzte Frau zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die informierten die Landespolizei und den Rettungsdienst. Eine ärztliche Versorgung lehnte die Geschädigt jedoch ab. Der Tatverdächtige verschwand unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion unter 0331/5 50 80 zu wenden.

Von MAZonline