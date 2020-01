Brandenburger Vorstadt

Polizeibeamten ist es am Sonntagmorgen gelungen einen flüchten Unfallfahrer zu stellen. Sie entdeckten während ihrer Streife in der Zeppelinstraße einen Unfallschaden im Bereich einer Mittelinsel. Im Zuge ihrer Nahbereichsfahndung bemerkten sie einen BMW-Fahrer mit erheblichem Schaden an seinem Fahrzeug. Sie kontrollierten den 29-Jährigen und stellten fest, dass er unter Alkohol- bezwiehungsweise Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline