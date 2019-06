Babelsberg

Mit einer Katze in einer Transportbox stieg in der Nacht zu Sonntag ein Potsdamer am Hauptbahnhof in eine Straßenbahn. Aus ungeklärter Ursache kam es zwischen ihm und zwei Unbekannten zu Beschimpfungen. Später wurde der 29-Jährige mit dem Kopf auf die Katzenbox geschlagen und dabei verletzt.

Täter flüchten unerkannt

Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZonline