Das hätte dramatisch enden können: Am Stern-Center hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag von der Brücke am Stern-Center-Brücke aus ein Auto auf der Schnellstraße unter sich beworfen. Die 20 Jahre alte Fahrerin aus Potsdam kam mit dem Schrecken und Schäden in der Windschutzscheibe davon.

Sie gab der Polizei gegenüber an, der Steinwerfer sei ein Mann mit einem schwarzen Pullover gewesen. Die Tat passierte um 16.15 Uhr. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, wende sich an eine Polizeidienststelle oder teile diese über die Internetwache des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de) mit.

Von maz-online