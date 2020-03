Teltow

Ein 45-jähriger Teltower hat am Mittwochnachmittag auf einem Balkon in der Berliner Straße den „ Hitlergruß“ gezeigt. Er wurde dabei von einem Passanten beobachtet, der die Polizei verständigte. Die kurz darauf anrückenden Beamten trafen einen stark alkoholisierten Mann an (2,23 Promille). Sie belehrten ihn über die Strafbarkeit der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Mann wurde zwar nicht festgenommen, muss aber mit einem Strafverfahren rechnen.

Von MAZonline