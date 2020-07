Potsdam

Darf’s ein bisschen mehr sein? Marcus Gude verkauft in seinem Feinkostgeschäft in der Potsdamer Innenstadt beste Spezialitäten aus Brandenburg und aus deutschen Weinregionen. Um einen Plausch mit den Kunden ist der 37-Jährige dabei nie verlegen. In seinen Thekengesprächen erfährt Gude täglich aufs Neue, was die Potsdamer bewegt.

Zwischen feiner Leberwurst und Grillsaucen aus der Brandenburger Vorstadt wird an Gudes Tresen diskutiert. In seiner Videokolumne für die Märkische Allgemeine gibt Marcus Gude wöchentlich seinen Senf dazu. Ob Veggie-Nachbarn oder die Verkehrsberuhigung der Innenstadt: Marcus Gude hat etwas zu sagen.

Anzeige

In dieser Woche befasst sich unser Videokolumnist und überzeugter Radfahrer Marcus Gude mit dem Straßenverkehr in seiner Heimatstadt. Für ihn ist klar: Bus und Bahn brauchen einen höheren Stellenwert, wenn sie eine echte Alternative zum Auto bilden sollen. Anlass für die jüngste Debatte ist der Vorstoß des Deutschen Bahnkundenverbandes für eine eigene ÖPNV-Spur auf der Zeppelinstraße. Was halten Sie von der Idee? Hier können Sie abstimmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Sie wollen die Videokolumne von Marcus Gude immer als Erste anschauen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Potsdam-Newsletter – dort veröffentlichen wir seine Kommentare exklusiv vorab.

Von Saskia Kirf