Potsdam

Maria-Luise Döring, Initiatorin der Städtepartnerschaft Potsdam-Perugia, ist am Montag nach schwerer Krankheit verstorben. Darüber informierte die Stadtverwaltung. „Mit Maria-Luise Döring haben wir eine der engagiertesten Potsdamerinnen verloren“, erklärte Oberbürgermeister Mike Schubert. Über viele Jahre hinweg habe sie sich bedingungslos für ehrenamtliche Projekte eingesetzt. „Im Namen der gesamten Mitarbeiterschaft der Landeshauptstadt Potsdam, vor allem derer, die viele Jahre mit Frau Döring zusammengearbeitet haben, aber auch im Namen der Stadtgesellschaft dieser weltoffenen Stadt, möchte ich den Angehörigen meine aufrichtige Anteilnahme sowie viel Kraft für die schweren Stunden der Trauer und des Abschieds übermitteln. Wir werden sie in bester Erinnerung behalten“, so der Oberbürgermeister.

Vereinsvorsitzende seit 1994

Am 23. Juni 1990 gründete Maria-Luise Döring den Verein Il Ponte Brandenburgische Gesellschaft der Freunde Italiens e.V., dessen Vorsitzende sie seit Anfang 1994 war. Ehrenamtlich organisierte sie in Potsdam, im Land Brandenburg und in Italien Veranstaltungen wie die Wochen der italienischen Kultur, Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Begegnungen von Politikern, Studienreisen in alle Regionen Italiens sowie die jährliche Bürgerreise nach Perugia. Auf ihre Initiative hin wurde am 17. Dezember 1990 der Partnerschaftsvertrag zwischen Potsdam und Perugia signiert.

Vielfach für ihr Engagement geehrt

Für ihr Engagement erhielt Maria-Luise Döring im Jahr 2000 die Europaurkunde der Landesregierung „Für besondere Verdienste um die Europäische Einigung“. 2002 überreichte ihr der italienische Botschafter in Berlin den italienischen Verdienstorden verbunden mit dem Titel „Cavaliere“, und 2012 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. 2015 trug sie sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam ein.

Der Verein Il Ponte löste sich 2015 auf. Seitdem wird die Städtepartnerschaft durch den Freundeskreis Potsdam-Perugia gepflegt. Die Familie Döring habe auch diesem immer mit Rat und Tat zu Seite gestanden, so die Stadtverwaltung.

Von MAZonline