Einen schwer verletzten Radler halfen zwei Unbekannte am Samstagabend nach Hause. Der 38-Jährige kam ins Krankenhaus, kann sich an den Unfall aber nicht erinnern. Die Polizei suchte den Unfallort an der Nelly-Sachs-Straße/Ecke Bettina-von-Arnim-Straße nach Spuren ab. Nun werden die Helfer und weitere Zeugen gesucht.