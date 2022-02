Berliner Vorstadt

Mario Weber ist Fischer aus Leidenschaft. Und er isst leidenschaftlich gerne Fisch, sogar den selbst gefangenen, und das nicht nur abends, auch zwischendurch. Alles, was er macht, ist Handarbeit: Er näht sich seine Netze selbst aus Meterware, baut Reusen und Stellnetze, fängt, verarbeitet, räuchert und verkauft. Seinen Firmensitz an der Großen Fischerstraße muss er dazu nicht verlassen; er stellt sich auch nicht auf Märke, beliefert keine Restaurants und fängt nur so viel, wie er vor Ort verkaufen kann.

Verkaufstheke im Fischereibetrieb von Mario Weber an der Großen Fischerstraße in Potsdam Quelle: Julius Frick

Deshalb ist das Angebot unter der Theke überschaubar. Aber es kommen ständig Käufer, die ihn schon kennen oder von ihm gehört haben. „Das ist alles Mundpropaganda“, sagt er: „Ich mache keine Werbung. Manchmal erscheinen nur zehn Leute am Tag, manchmal 50.“Der Kundenkreis ist eng; es sind durchaus nicht nur die Potsdamer. Mancher kommt aus Berlin oder Sachsen, oft, wenn er zu Besuch ist bei Verwandten.

Auf dem Wasser trifft man auch auf Netze anderer Fischer, die das Recht dazu haben. Jeder jedoch erkennt seine eigenen Netze sofort. „Es gibt keine zwei Fischereibetriebe, die identische Netze stellen.“ Schon an den berühmten, weil an Land weithin sichtbaren Stangen sieht Weber, wem welches Netz gehört.

Fischer schon seit 1978

Seit 1978 ist er Fischer von Beruf, hat den Job gelernt auf dem Plessower See bei Werder, wo die DDR ihre Lehrlingsausbildung für die damaligen Bezirke Potsdam und Magdeburg hatte. Schnell begriff er, dass es im Jahr keine Hochsaison und keine Ruhephase gibt, nur, dass die Fischvorkommen wechseln mit den Jahreszeiten: Wenn es warm ist, gibt es mehr Aal, im Winter dann Zander, Hecht und Barsch. Bleie, Plötzen, Rotfedern – was die Angler so aus der Havel holen, sind Massenfische, die er nicht anders verwerten kann, als ihre Biomasse abzuliefern, damit Biogas draus wird. Den unwillkommenen Beifang wieder in den Fluss zurück zu werfen, ist nicht artgerecht.

Aal ist in Potsdam am beliebtesten

Aal ist am beliebtesten, auch bei ihm selbst, gefolgt vom Zander. Die Artenvielfalt in der Havel allerdings reicht ihm nicht zum Überleben; er muss anderen Fisch dazu kaufen, auch weil die Kunden das erwarten: „Ein Bauer kann ja auch nicht allein von Möhren und Kartoffeln leben“, sagt Weber: „Die Bestände der Havel sind auf gutem Niveau stabil“, sagt er; es gebe keine Überfischung.

Fischer Mario Weber an der Großen Fischerstraße Quelle: Julius Frick

Und die Angler, die da ein paar hundert Meter am Hafen und an der Freundschaftsinsel stehen, kratzen ihn nicht. „Die haben alle Angelscheine“, weiß er. Dass sie ihren Fang in Eimer werfen und ersticken lassen, passt ihm jedoch gar nicht: „Das ist nicht waidgerecht und streng verboten.“

„Ich wollte immer draußen sein“

Von den Eltern stammt seine Lust aufs Fischen nicht, die ihn bis heute gefangen hält. Für ihn selbst war immer klar: Er wollte draußen arbeiten und nicht immer schon im Voraus wissen, was da kommt. „Ich hab’ das nie bereut“, sagt er, findet es jedoch schade, dass dieser Job heute keinen Jugendlichen mehr lockt. „Das mit dem Fischen wird immer weniger.“ Aber er hat einen Gesellen, der wahrscheinlich mal den Betrieb übernimmt; Weber ist jetzt 60. Seine Tochter hat mit dem Fischen nichts am Hut. „Welche Frau will sowas machen?“ fragt Weber; er wisse deutschlandweit nur von fünf weiblichen Berufsfischern. Seine Frau hat ihn bereits als Fischer kennengelernt und „gewusst, worauf sie sich einlässt.“

Man muss nicht vor dem Aufstehen raus

Dabei muss man gar nicht in aller Herrgottsfrühe raus: Halb sieben trifft man sich am Fischerhof und gönnt sich erstmal einen Kaffee; manchmal fahren sie zu zweit raus; manchmal macht das nur einer. Wann man fertig ist am Abend, kann man nicht vorher sagen. Zuweilen besteigen sie am Abend noch einmal das Stahlboot, das unverwüstliche, „viel besser als die kippeligen Holzboote von früher.“ So um die 20.000 Euro kostet so ein Kahn. Nachts ist die beste Zeit zum Fischen.

Selbständig seit 31 Jahren

Bevor er 1991 den Betrieb als Einzelkämpfer übernahm, saß hier die Werderaner Fischereigenossenschaft mit zwei „Brigaden“ zu je zwei Mann, kein Verkauf; alles wurde nach Werder abgeliefert. „Damals hat man einfach nur Fische gefangen“, schwelgt er in Erinnerungen: „Das war schön. Kein Räuchern, kein Verkauf, kein Büro, keine Abrechnungen. Das Gute heute aber ist: Man muss sich nicht auf andere verlassen oder anderen gehorchen. Man hat diesen Druck nicht mehr.“

Mindestens zwei Mal die Woche fährt man raus zum Fischen. Was auf dem Fluss erwartbar ist, sagt ihm das Fangbuch, in dem er alles festhält, und natürlich die Erfahrung. „Wir fahren nur raus, wenn das Wetter das erlaubt“, sagt er: „Wenn es zu stürmisch ist, macht man was kaputt.“ Im Winter hat er einen Teil der Reusen an Land geholt; dann ist mehr Zeit, Dinge zu reparieren: „Wir haben immer was zu tun.“ Kalt oder warm zur See – das ist ihm wurscht. „Wir fahren auch bei Minusgraden“, immerhin ist das Stahlboot eistauglich. „Im Eiswasser glühen dann die Hände. Man muss sie dann erst recht ins kalte Wasser halten, um sie wieder abzukühlen.“

Rezepte vom Potsdamer Fischer

Was war sein größter Fang? „Ein Wels, etwa 1,80 Meter, circa 35 Kilo.“ Den brachte er zu einem befreundeten Fischhändler, der ihn filetierte und stückchenweise gut verkaufte. „Das geht sowas von weg; der Fisch ist grätenfrei“, sagt Weber, „der Aal ja auch.“ Zuweilen fragen die Kunden gleich noch, wie man den Fisch zubereitet, den sie kaufen; er hat immer ein Rezept parat, ein einfaches, schnell und sicher.

Webers Kunden kommen vor allem aus Potsdam selbst. Quelle: Julius Frick

Vor allem sollte man den Fisch nicht sofort kochen oder braten, sondern über Nacht einlegen und die Würzung einziehen lassen, empfiehlt er: „Das ist ja auch beim Steak am besten. Fünf Minuten vor der Angst würzen bringt gar nichts. Dann kann man auch gleich das Salz dazu essen.“

Sonderbare „Beifänge“ im Netz

Was sind die sonderbarsten Fänge? „Zierschildkröten, Aquarienfische und alles, was nicht ins Netz gehört, aber trotzdem mal drin ist.“

Auch sowas landet mal im Netz. Quelle: Julius Frick

Gleich am Eingang zum Hof staunt manch Besucher über Akkuschrauber-Werkzeugkästen, eine alte Waage, einen Schraubstock, einen Feuerlöscher, Brillen, Hüte, einen schweren Anker. Mancher wirft einen Anker aus und stellt beim Werfen fest, dass kein Seil dran ist“, erzählt er, einer habe das gleich zwei Mal hintereinander gemacht.

Umgekippt und abgesoffen

Ist ihm selbst schon Schlimmes passiert bei Fischen? „Also, nach Hause laufen musste ich noch nie“, lacht er. Falls mal der Sprit ausgeht, stakt er oder rudert mühsam mit der Stakstange. Bei aufkommendem Sturm kreuzt er gegen den Wind, um nicht zu kippen. Ins Wasser gefallen ist er aber schon. Und gekentert auch; das Boot sank auf den Grund des Tiefen Sees und musste dann geborgen werden. Es lag nicht an der tiefsten Stelle, die Weber mit 14 Metern angibt.

Panzer im Tiefen See?

Den Panzer am Grund des Sees, von dem Anlieger seit Jahrzehnten immer wieder mal berichten, hat er noch nicht entdeckt. Es wäre ja auch nicht erklärbar, wie der ins tiefe Wasser kam. Da ist ein abgestürzter Bomber schon wahrscheinlicher. „Klar“, feixt Weber: „Es gibt ja auch Seen mit doppeltem Boden.“

Hat ein Fischer noch Hobbys, außer Fischen? Weber geht auf die Jagd , hat sein Revier bei Groß Glienicke. So kommt ihm außer frischem Fisch eben auch frisches Wildbret auf den Tisch. Und er jagt für einen Freund, der mit Wildfleisch handelt.

Von Rainer Schüler