Ein großer Planetenball hängt über einem riesigen, runden Konferenztisch. An ihm könnten die Siegermächte in Schloss Cecilienhof Platz tagen. Oder ein Klimagipfel, denn auf dem Tischspiegel liegen brüchige Schollen, die sich auch als Auftrittsflächen eignen. „wir driften/ auseinander/ ich red nicht nur von uns/ die Menschen/ alle“, stellt bald ein Mann fest, der einen alten Freund aus Studententagen unangekündigt in der Provinz besucht. Was Bühnenbildner Juan León inspirierte, Eisschollen in der Arktis zu assoziieren. Das kühle Ambiente, das die Wohnung der mittelständischen Unternehmerfamilie Krause verorten soll, unterlegt Hekmat Alkassar noch mit sphärischen Designerklängen, die dem Sozialdrama eine astronomische Dimension verleihen. Im Anfangsbild treten alle sieben Bühnenfiguren, jede für sich, von hinten aus einer stumpfen Plexiglaswand und stellen sich schweigend auf. Regisseurin Marlene Anna Schäfer macht von Anfang an klar, dass sie sich viel Zeit nehmen wird, die Dialoge auszubreiten.

Alle sieben Schauspieler in der Anfangsszene: Alina Wolff, Ulrike Beerbaum, Jan Hallmann, Paul Wilms, Jörg Dathe, Bettina Riebesel, Henning Strübbe (v.l.n.r.) Quelle: Thomas M. Jauk

Ins Hier und Heute

Mit dem Stück „Vor Sonnenaufgang“ gelang Gerhart Hauptmann, dem Literaturnobelpreisträger von 1912, 1889 der Durchbruch als Dramatiker. Nicht wenige der darin vertretenen Thesen haben sich inzwischen überlebt. Es ist mehr als legitim, dass der 43-jährige Österreicher Ewald Palmetshofer den Klassiker des Naturalismus überschrieben hat und so die handelnden Charaktere ins Hier und Heute hinüberrettet. Von der Regie erwartet er, dass auch Unausgesprochenes und Unaussprechliches zur Sprache gebracht werden. In seiner Fassung heißt es ausdrücklich: „Zeilen mit einem Strich (–) anstelle eines Textes stehen für Stille. Je mehr Zeilen, desto mehr Stille.“

Vom Paulus zum Saulus

Die Regisseurin setzt aber nicht auf Zeigefinger-Pausen, sondern auf ein gemächliches, suggestives Tempo. Sie adelt fast jeden Satz und jedes Argument mit einem Strich (–). Die kantige Kontur des Konflikts der beiden Hauptfiguren wird wie durch einen Weichzeichner geschickt. Als Studenten haben Thomas und Alfred ein Zimmer und ein politisches Weltbild geteilt. Nun, 12, 15 Jahre später „bewohnen wir zwei Welten/ völlig unterschiedlich“, stellt der Besucher Thomas fest und fügt hinzu: „auf beiden Seiten dieses Spektrums/ links und rechts/ sind wir scheiß verzweifelt“. Der Journalist liebäugelt mit der Idee, über Alfreds Wandlung vom Paulus zum Saulus eine Magazingeschichte zu schreiben. Alfred ist durch Heirat „Juniorchef in spe“ geworden und hat sich in der Provinz als Wortführer einer populistischen Partei in Stellung gebracht. So wie Donald Trump & Co. wettert er gegen das politische Establishment.

Ein Populist privat

Seine demagogischen Fähigkeiten lässt der Schauspieler Jan Hallmann im privaten Umfeld kaum erkennen. Vielmehr verkörpert er in dieser Inszenierung einen höchst argwöhnischen, in sich ruhenden Menschen, der sich nicht in die Karten gucken lassen möchte. Ihm ginge es darum, dass sich die Schwachen in seinen Geschichten wiederfinden, die Wirklichkeit in seinen Geschichten müsse nicht real sein, philosophiert er. Und auch Paul Wilms darf die Selbstgefälligkeit eines investigativen Rechercheurs nicht wirklich ausspielen. Aber er vertritt glaubwürdig seine Hoffnung, dass „der Mensch ist, was er sein kann“. Keiner der beiden Männer wird zum Unhold aufgeblasen oder gar dämonisiert.

Erblicher Fluch

Doch mit jedem Satz wird deutlich, wie gereizt die Stimmung im Hause Krause ist. „Es sind hier alle sehr empfindlich.“ Jörg Dathe und Bettina Riebesel spielen ein kerniges, geerdetes und durch viele Kräche gerupftes Paar. Patriarch Egon kann schon nicht mehr damit rechnen, dass ihn seine zweite Frau Annemarie oder eine der beiden Töchter aus erster Ehe ernst nehmen. Im Hauptmannschen Original liegt Egons Alkoholsucht wie ein erblicher Fluch über der Familie. Bei Palmetshofer trinkt der komische Alte zwar auch gerne mal einen über den Durst. Aber die eigentliche Bedrohung für alle Nachkommen wird seiner ersten Frau Johanna angedichtet, die offenbar depressiv war und sich umgebracht hat. Deren jüngere Tochter Helene (Alina Wolff) ist zu Besuch gekommen, da ihrer älteren Schwester Martha eine Hausgeburt bevorsteht. Martha hat schwere psychische Probleme und fürchtet, dass man sie im Krankenhaus gleich dabehalten würde. Doch das stellt sich erst später heraus und erklärt, warum Ulrike Beerbaum ihren Text manchmal abwesend wie eine Schlafwandlerin, dann wieder auftrumpfend wie eine Wahrsagerin aufsagt, wenn sie die jüngere Schwester und hochschwangere Frau von Alfred mimt.

Die beiden Schwestern Helene (Alina Wolff) und Martha (Ulrike Beerbaum). Quelle: Thomas M. Jauk

Anfang und Ende

Zur Geburt vor Sonnenaufgang kommt Dr. Schimmelpfennig ins Haus, den Henning Strübbe mit diabolischer Vornehmheit gibt. Er sagt gewiefte Sätze wie: „dann bin ich mal beim Anfang,/nicht beim Ende nur dabei/ am andern Ende – sozusagen – von der Endlichkeit/ wenn sie beginnt.“ Dass das Finale nicht mehr durch Worte, sondern nur noch durch ein Bild erzählt wird, verrät die Souffleuse, wenn sie in der ersten Reihe schon mal die Leselampe ausknipst.

Dann folgt die Regie den Anweisungen des Autors und lässt ein Klischee des 19. Jahrhunderts aufleben. Martha erscheint mit wirrem Haar und stierem Blick. Frauen galten als irrationale und gefährdete Kreaturen, die, wenn sie der Hysterie oder dem Wahnsinn verfallen, in die Irrenanstalt gehören. Einer Martha im 21. Jahrhundert könnte gegen eine Wochenbettdepression mit Medikamenten und einer ambulanten Therapie geholfen werden.

Plötzliche Handgreiflichkeit zwischen Alfred (Jan Hallmann) und Thomas (Paul Wilms). Quelle: Thomas M. Jauk

Erlösender Wutausbruch

Dass die zweieinhalb Stunden am Ende doch nicht zu lang erscheinen, spricht für die Inszenierung und den konzentrierten Umgang mit der Sprache. Dabei stehen die sieben Schauspieler manchmal auch nur herum. Gegen Ende wird der Zuschauer dann doch noch aus dem gleichförmigen Sog des Ideendramas gerissen, wenn Alfred bei einem Wutausbruch auf die rätselhafte Tischplatte in die Wasserfläche haut, sich die beiden Ex-Freunde sogar auf dem Tisch wälzen und sich Alfred auch mal einen Becher Kaffee über den Kopf schüttet. Denn „der Mensch ist, was er sein kann/ und nicht bloß, was er ist.“

