Marmorfiguren kehren nach fast vier Jahrzehnten zu Neuen Kammern zurück

Brandenburger Vorstadt

Vor den Neuen Kammern im Park Sanssouci herrscht neues Leben. Der Hirte Endymion zieht seinen Bogen, ein Satyr füttert einen Panther mit Weintrauben, Narziss schaut selbstverliebt und scheint einem unsichtbaren Publikum zu winken und Apoll will zur Belustigung die Leier spielen.

Vier Marmorfiguren mit mythologischen Gestalten konnten am Dienstag vor den einstigen Gästequartieren Friedrichs II. eingeweiht werden – nicht zuletzt dank der Cornelsen-Kulturstiftung.

Seit 1982 standen die Figuren im Depot

„Es ist ein großartiges Ereignis, denn diese Figuren waren seit 1982 nicht mehr zu sehen“, sagte Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) vor Ort.

Apoll und Narziss erfreuen seit Dienstag ihr Publikum. Die barocken Figuren können erstmals seit 1982 wieder vor den Neuen Kammern im Park Sanssouci betrachtet werden. Quelle: Friedrich Bungert

Den damals befanden sich die insgesamt 24 Figuren aus weißem Carrara-Marmor nach mehr als zwei Jahrhunderten im Freien in einem äußerst schlechten Zustand. Vor allem das Regenwasser, das vom Kupferdach der Neuen Kammern auf die Skulpturen hinab tropfte, schädigte diese nachhaltig – so wurden sie vor fast 40 Jahren sicherheitshalber ins Depot gebracht.

2014 begannen die Vorarbeiten für die Restaurierung

Nachdem die SPSG nun jahrelang Erfahrung bei der Restaurierung von barocken Marmorfiguren sammeln konnte – etwa bei der Wiederherstellung des französischen Rondells – wurde seit 2014 dieses Projekt begonnen.

Der Mittelrisalit der Neuen Kammern mit den vier neuen Figuren. Quelle: Peter Degener

Nach Voruntersuchungen wurden die Figuren gereinigt, ihr innerer kristalliner Kern mit Acrylharz gefestigt und Fehlstellen ergänzt.

Fehlende 20 Figuren sollen 2021 aufgestellt werden

Voraussichtlich 2021 werden die 20 noch fehlenden Figuren hinzukommen, von denen vier als Kopien neu geschaffen werden müssen. Insgesamt 1,2 Millionen Euro kostet das gesamte Projekt.

Ruth Cornelsen ist die Spenderin der vier Figuren. Quelle: Friedrich Bungert

„Ich wollte den Anfang mit einem Paukenschlag machen und mit einer großen Summe ein Signal setzen“, sagte die über 90 Jahre alte Ruth Cornelsen bei der Einweihung über ihre Spende von 278.000 Euro, die am Anfang stand. Cornelsen hat schon zahlreiche bildhauerische Projekte in Potsdam und Berlin unterstützt.

Natur, Liebe, Früchte – die Darstellungen richten sich nach der Orangerie

Weil die Neuen Kammern ursprünglich als Orangerie für den park Sanssouci errichtet wurden, zeigt das Bildprogramm Themen „ganz nah an der Natur, an Liebe und Früchten“, sagt Silke Kiesant, die neue Kustodin der Skulpturensammlung und Nachfolgerin von Saskia Hüneke.

So warten auch Pomona als Göttin der Früchte oder Blumengöttin Flora auf ihre Wiederaufstellung. Eine lateinische Inschrift auf einem der Sockel verrät die Herkunft des größten Teils der Figuren.

Der lateinische „Lieferschein“ auf einem der Postamente berichtet, dass die insgesamt 24 Skulpturen aus dem Carrara-Steinbruch stammen und im Jahr 1749 geschaffen wurden. Quelle: Friedrich Bungert

Sie wurden 1749 direkt aus Carrara in Italien geliefert. Friedrich II. hatte sie vom Eigentümer der Steinbrüche, einem Grafen Francesco del Medico, erworben. „Die Figuren wurden direkt in Carrara von jungen italienischen Bildhauern geschaffen, die heute unbekannt sind“, sagt Silke Kiesant.

Zwei Werke des Bildhauers Asmus Frauen

Doch es gibt Ausnahmen von dieser Regel. So sind zwei der nun wieder aufgestellten Figuren – der winkende Narziss und der Schäfer mit dem Bogen – Originale von Asmus Frauen, einem dänisch-niederländischen Bildhauer des 18. Jahrhunderts.

An den Seitenflügeln der Neuen Kammern fehlen jeweils noch zehn Figuren. Quelle: Friedrich Bungert

Die Herausforderung für die Fertigstellung des Projekts liegt aber nicht in der Restaurierung, sondern darin, auch Bildhauer für die vier Kopien zu finden. Viele von denen, die in Sanssouci seit 1990 Erfahrungen sammeln konnten, sind derzeit in großen Projekten in Berlin und Dresden gebunden.

Zur Galerie Die ersten vier von einst 24 Marmorfiguren sind nach fast 40 Jahren an die Gartenseite der Neuen Kammern im Park Sanssouci zurückgekehrt. Die mythologischen Figuren zeigen die Natur und das Leben. Bis 2021 sollen alle Figuren zurückkehren.

Von Peter Degener