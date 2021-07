Bornstedter Feld

Kritik an Überlegungen der Bauverwaltung zum Abriss einer Buga-Anlage am Rande der Lennéschen Feldflur üben die Stadtverordneten Uwe Adler (SPD) und Sascha Krämer (Linke) in einer gemeinsamen Erklärung: Räume, die „frei und individuell genutzt werden können“, seien „rar gesät in Potsdam“, schreiben die Politiker. Deshalb sei ein „Erhalt einem Rückbau vorzuziehen“.

Stadt sperrt nach Nutzerbeschwerden

Wie berichtet, hatte die Bauverwaltung vor wenigen Tagen auf Anfrage des Stadtverordneten Mattias Fincken (CDU) mitgeteilt, dass zum weiteren Umgang mit der Terrassenanlage am Birnenweg auch ein „Rückbau“, sprich: Abriss geprüft wird.

Anlass für Finkens Anfrage war die Sperrung der Anlage zum Sommeranfang nach Nutzerbeschwerden wegen ihres schlechten Zustands (MAZ berichtete).

Kein Geld für den Unterhalt

Auf Anfrage von Adler und Krämer skizziert die Stadt nunmehr eine Chronik des Verfalls. Ihre erste Frage: Warum wurde die Anlage in den vergangenen 20 Jahren nicht baulich gepflegt?

Die Stadt erläutert, dass immer wieder – wie in diesem Fall – auch Anlagen vom Bereich Grünflächen „übernommen“ würden, „für die keine hinreichenden Unterhaltungsmittel zur Verfügung“ stünden.

Wichtige Bauteile sind verrottet

„Die Wahl der damals gewählten Bauelemente“ deute zudem auf ein „temporäres Bauteil in dieser Grünanlage hin“. Diese Feststellung betraf offenkundig die hölzerne Begrenzung der Terrassenstufen, die über die Jahre sichtbar an Substanz verlor.

„Defizite im baulichen Zustand“ waren laut Stadt „seit zwei Jahren bekannt“. Die „nicht gegebene Verkehrssicherheit“ sei im zweiten Quartal 2021 „durch die Grünflächenunterhaltung festgestellt“ worden. Anlass der Kontrolle waren Nutzerbeschwerden.

In einem ersten Schritt sei daraufhin ein „Zaun zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit aufgestellt“ worden. Wie schon auf Finkens Anfrage mitgeteilt, sei der Sanierungsaufwand ermittelt und ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung vorbereitet worden.

Wegen „fehlender finanzieller Mittel und mangelnder personeller Kapazitäten“ habe „die Sanierung bisher nicht realisiert werden“ können.

Stadtverordnete wollen Kostenvergleich

Eingeräumt und bekräftigt werden auf weitere Nachfragen von Adler und Krämer Prüfungen zur Frage Sanierung oder Abriss: „Im Rahmen der aktuellen Haushaltskonsolidierung ... ist ein Rückbau der Terrassierung auch eine mögliche Option“.

Die Stadtverordneten wollen das nicht so stehen lassen. Krämer kündigte am Donnerstagabend gegenüber MAZ eine weitere Anfrage an: „Uns würde der Kostenvergleich von Sanierung und Rückbau interessieren.“

Von Volker Oelschläger