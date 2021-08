Potsdam

Die Ortsdurchfahrten Groß Glienicke, Golm und Fahrland stehen an erster Stelle in einer aktuellen Aufzählung des Rathauses von sanierungsbedürftigen Straße und Straßenzügen, bei denen ein „Vollausbau“ erforderlich ist. Allerdings gibt es für keine dieser Ortspassagen einen Sanierungstermin.

Insgesamt hat das Straßennetz der Landeshauptstadt einen Instandsetzungsstau von mehr als 120 Millionen Euro. Der Investitionsbedarf für Straßenzüge mit vollem Ausbaubedarf summiere sich allein auf 96 Millionen Euro, wie die Bauverwaltung jetzt auf AfD-Anfrage mitteilte.

Eine Million Euro mehr pro Jahr

Für 2018 bis 2021 wurden laut Bauverwaltung insgesamt 17,31 Millionen für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen bereitgestellt, im Durchschnitt mehr als 4,3 Millionen Euro pro Jahr. Das Budget lag damit deutlich über den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre.

Denn von 2010 bis 2017 wurden laut Stadt insgesamt knapp 25 Millionen Euro ausgegeben, das entspricht einem Durchschnittswert von 3,1 Millionen Euro pro Jahr.

Auf die Frage nach der Anzahl „aktuell noch sanierungsbedürftiger“ Straßen und Straßenzüge verweist die Bauverwaltung auf eine den Stadtverordnete vorliegende „Maßnahmenliste“, die aber nur bedingt aussagekräftig ist.

Denn unter den knapp 240 benannten Positionen finden sich auch komplette Wohngebiete wie Stern, Schlaatz oder Zentrum Ost, für deren Anliegerstraßen eine Instandsetzung „in Gefahrenabwehr“ vermerkt ist, ohne dass einzelne Straßen oder Investitionssummen aufgeführt werden.

Potsdamer Chaussee steht auf der Liste

Namentlich genannt werden in der aktuellen Antwort der Verwaltung zur Frage nach Straßen mit Sanierungsbedarf die „Ortsdurchfahrten in den Ortsteilen Groß Glienicke, Golm und Fahrland sowie der Horstweg und große Teile der Großbeerenstraße“.

Der „Vollausbau“ der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke ist mit Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro auch in der „Maßnahmenliste“ vermerkt, anders als bei anderen bis zum Jahr 2023 datierten Sanierungsprojekten ist für diese Straße allerdings kein Umsetzungszeitraum eingetragen.

Auf dem Kiewitt bekommt neue Deckschicht

Für Fahrland steht ein Vollausbau der Döberitzer Straße zwischen Ketziner und Gartenstraße für 380.000 Euro, für Golm ein Vollausbau der Reiherbergstraße zwischen Kuhforter Damm und Karl-Liebknecht-Straße für 2,33 Millionen auf dem Plan, aber auch hier sind keine Termine eingetragen.

2022 soll laut Liste etwa die brüchige Straße Auf dem Kiewitt für 480.000 Euro eine Deck- und Binderschicht bekommen. Weitere Straßenzüge mit 2022 als Termin sind etwa die Fritz-Zubeil-Straße zwischen Walter-Klausch- und Wetzlarer Straße oder die Fontanestraße in Babelsberg, die eine neue Deckschicht bekommen soll. Die in Teilabschnitten bereits sanierte Maulbeerallee soll 2023 komplett erneuert sein.

Straße An der Alten Zauche wird geglättet

2023 soll laut Liste auch die Betonplattenstraße An der Alten Zauche am Schlaatz für 276.000 Euro eine Bitumenschicht bekommen. Ebenso für 2023 vorgemerkt ist ein „Vollausbau“ der Galileistraße Am Stern im Bereich des Keplerplatzes für 700.000 Euro. Beide Straßen haben den Status von „Hauptsammelstraßen“.

Von touristischer Bedeutung ist etwa der für 2023 angekündigte „Vollausbau“ des Plattenwegs zwischen Grube und Nattwerder für 279.000 Euro.

Die Reihenfolge der Straßensanierung wird von diversen Prioritäten beeinflusst. Die Verwaltung verweist etwa auf den mit dem Radverkehrskonzept beschlossenen Ausbau des Radverkehrsnetzes und auf ein „Fußverkehrskonzept“ für weitreichende Barrierefreiheit, dessen Entwurf aktuell in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung bearbeitet wird.

Nach der letzten Bestandsaufnahme des Rathauses im Jahr 2018 waren 80 Prozent der Potsdamer Straßen „nennenswert sanierungsbedürftig“. Die Stadt ist den Angaben nach für die Unterhaltung von 1050 Straßenzügen mit einer Gesamtlänge von 630 Kilometern zuständig.

Von Volker Oelschläger