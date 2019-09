Feierlaune bei der Feuerwehr

Marquardt

Es ist das erste richtige Feuerwehrdepot, das die fünf Männer und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr Marquardt jetzt in Besitz nahmen. Bis 2017 stand an der Stelle des Neubaus nur eine alte Garage, in die gerade das Löschfahrzeug hineinpasste. Nun hat die Wehr eine geräumige Fahrzeughalle für die beiden Einsatzfahrzeuge, separate Umkleiden, zwei Schulungsräume, ein Büro für den Ortswehrführer, getrennte Duschen und WC, sowie eine Küche.

Wehr hofft auf Zuwachs

Rein formal hatten die Marquardter ihr neues Depot bereits im Mai bezogen. Mit einem Feuerwehrball stellten sie nun am Samstag ihren Nachbarn im Dorf sowie den Wehren der Nachbarorte ihr „zweites Schloss in Marquardt“ vor, wie die Feuerwache schon scherzhaft genannt wird. „Es wäre toll, wenn wir jetzt noch einige Mitglieder dazu gewinnen könnten“, wünscht sich Ortswehrführer Rainer Schulze. Zwei Anwärter würden sich gerade auf den Eintritt in die Truppe vorbereiten. Dann wären die Feuerwehrleute zu acht. Vor Jahren waren es noch 16 Mitglieder. Doch Studium, familiäre Veränderungen oder Altersgründe haben die Wehr dezimiert.

Ein neues Löschfahrzeug ist ihr ebenfalls für das nächste Jahr versprochen. Wenn die Marquardter nun noch einen Jugendwart fänden, könnten sie auch ihre frühere Jugendfeuerwehr wieder aktivieren, sagt Schulze. Einmal im Jahr geht er mit weiteren Kameraden in die Grundschule des Ortes zum Brandschutzunterricht und zur Nachwuchsgewinnung.

Auto stand im Nachbarort

Gemeinsam mit Satzkorn, Uetz-Paaren und Fahrland bilden die Marquardter eine so genannte Alarmeinheit, so dass die Tagesbereitschaft stets abgesichert ist. Die Fahrländer bilden auch die Stützpunktfeuerwehr für den Bereich. „Dort stand unser Fahrzeug in den zwei Jahren in denen die Garage abgerissen und der Neubau errichtet wurde“, sagt Schulze. Neben den Dörfern gehören die Abschnitte der A 10 von Potsdam-Nord bis zur Abfahrt Spandau beziehungsweise zur Abfahrt Leest zum Alarmbereich.

„Zwischen dem alten und dem neuen Feuerwehrdepot liegen Welten. Da hat man vorerst keine weiteren Wünsche“, ist Rainer Schulze einfach nur glücklich.

Von Heinz Helwig