Martin Ahrends: „Mein Vater hat mich verraten“

Potsdam

Martin Ahrends hat die deutsch-deutsche Teilung nicht nur am eigenen Leib erfahren, er hat sie auch reichhaltig dokumentiert und reflektiert. Unter der Überschrift „Von Pirschheide nach Geißen ohne Rückfahrkarte“ wird er am 7. November, 19 Uhr, im Potsdamer Cafe Matschke lesen. Am 9. November, ab 18.30 Uhr, kann sich das Ensemble des Hans-Otto-Theaters bei seiner Veranstaltung „Grenzerfahrung“ auf seine Interviews mit Zeitzeugen stützen.

Sein eigener Fall

Vor vier Jahren brachte Ahrends das Buch „Verführung, Kon­trolle, Verrat. Das MfS und die Familie“ heraus. Der Arbeitstitel lautete aber anders: „Mein Vater hat mich verraten – das Wirken des MfS in Familien“. Dieses Schicksal trifft zweifelsfrei auf Martin Ahrends zu. Es waren aber auch Brüder und Ehepartner, Onkel und Schwägerinnen, die dem staatlichen Geheimdienst näher standen als ihren Blutsverwandten.

Deshalb änderte der Verlag den Titel. Das Buch enthält mehr als 20 Zeitzeugenberichte, meist von Menschen aus Potsdam. Ahrends hat sie interviewt und ihr Schicksal ganz unaufgeregt in der Ich-Form aufgeschrieben. Sein eigener Fall ist auch dabei.

Mit sechs Jahren von West nach Ost

Der große Mann mit den vielen Knittern und Unebenheiten im Gesicht wohnt heute in Werder, in einer kleinen Wohnung mit Blick auf die Havel. Unter der kraftvollen hohen Stirn und den buschigen Augenbrauen blitzen zwei kleine dunkle Augen.

Vor einigen Jahren wohnte der heute 68-Jährige noch im bürgerlichen Zehlendorf, wo er 1951 geboren wurde. „Dort fühlte ich mich alles andere als heimisch, die Leute dort sind so...“ Um zu zeigen, wie sie sind, fährt er die Ellenbogen aus, verkneift die Augen und bläst die Backen auf. Martin war sechs Jahre alt, als sein Vater ohne seinen größeren Bruder einige Kilometer weiter in die DDR nach Kleinmachnow zog.

Ein Stoff für Tragödien

Das Verhältnis zwischen Gustav Schmahl, damals bereits Konzertmeister beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, und seinen Söhnen blieb ein Stoff für Tragödien. Der ehrgeizige Violinist, Musikpädagoge und Hochschulrektor spielte bis zuletzt seine Rolle als erste Geige eines herrschsüchtigen Staates und führte einen unerbittlichen Klassenkampf gegen seinen abtrünnigen Sohn Martin.

Die eigene Frau als Verdächtige

Dass der Teufel manchmal auch in vertraute Gestalten schlüpft, das hat Martin Ahrends später noch einmal erleben müssen. Im Sommer 1981, da war er 31, verliebte er sich in Ulrike und musste zunächst einmal ein Geständnis verkraften. Sie war über mehrere Jahre von einem gehobenen Stasi-Offizier als „Kundschafterin für den Frieden“ aufgebaut worden. Ein halbes Jahr später heiratete Martin diese Ulrike und nahm den Nachnamen der Frau an.

Ihr erster gemeinsamer Weg führte direkt aus dem Standesamt in die Abteilung Innere Angelegenheiten, wo das Paar einen Ausreiseantrag abgab. „Ob sie einen Auftrag hatte, mich in den Westen zu bringen oder mich irgendwie politisch stillzulegen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir waren 25 Jahre verheiratet und haben gemeinsam sechs Kinder. Ich glaube, das zählt mehr und das kann auch dadurch nicht infrage gestellt werden, dass sie am Anfang möglicherweise einen Auftrag gehabt hat“, resümiert Ahrends heute.

Neue Existenz im Westen

Im Frühjahr 1984 durften sie mit zwei kleinen Kindern die DDR in Richtung Hamburg verlassen. „Wir haben uns da wohlgefühlt. Aber nach dem Fall der Mauer zog es mich sofort in die Heimat zurück.“ Er schrieb seinen ersten Roman mit dem Titel „Der märkische Radfahrer“, der 1992 erschien. Als Journalist, Texter und Schriftsteller hatte Ahrends die vergangenen Jahrzehnte große Mühe, seine große Familie zu ernähren. Aber er hat es geschafft.

Heimliches Treffen an der Transitautobahn

Ahrends Ausreise aus der DDR brachte aber auch eine leidvolle Trennung mit sich. Er ließ seine geliebten beiden Töchtern aus erster Ehe zurück in der DDR. Sie konnten sich nur noch in Tschechien treffen und das Drama spitzte sich zu, als bei deren Mutter Krebs diagnostiziert wurde.

In dem gerade erschienen Sammelband „Wir sind für Dich da! Krebs und Familie“ erzählt Martin Ahrends, wie er seine todkranke erste Frau heimlich als Transitreisender an einer Autobahnraststätte getroffen hat und ihr versprach, die Kinder zu seiner neuen Famlie nach Hamburg zu holen.

Die „antikommunistischen Ergüsse“ des Sohnes

Auf dem Tisch liegen drei A4-Seiten, die sind durch schräg gesetzte, rote Stempel mit den Buchstaben „KOPIE BstU“ sofort als Stasi-Akte zu erkennen. Es handelt sich um das Protokoll des „NSA-Reisekaders Prof. Gustav Schmahl“, der im März 1989 seinen Sohn in einem Hamburger Hotel traf. „Genosse Schmahl“, heißt es in der Zusammenfassung, versuchte „politisch-positiv auf seinen Sohn einzuwirken, insbesondere hinsichtlich seiner Artikel in der Wochenzeitung ,Die Zeit’“.

Schmahl versicherte den Stasi-Genossen, dass er sogar bei Zeit-Herausgeber Helmut Schmidt, dem „ehemaligen Bundeskanzler der BRD“ vorstellig geworden ist, um „die antikommunistischen Ergüsse“ seines Sohnes zu verhindern. Eine weitere Seite erweist sich als Ablichtung einer Doppelseite aus einem Interview-Buch mit Loki Schmidt. Hier schwärmt die einstige First-Lady, wie tief sie die „heimlichen Besuche“ des fabelhaften Geigers Gustav Schmahl bei ihnen zu Hause genossen hätte.

Heilungsprozess in Gang gesetzt

Martin Ahrends möchte mit seinen Texten zeigen, wie derartige Doppelzüngigkeit viele Menschen aus der Lebensbahn gekippt und familiäre Bindungen zerrissen hat. Dabei geht es ihm um eine Bestandsaufnahme, weniger um Schuldzuweisungen. Ein Täter von damals muss nur Klartext reden und schon gewinnt er beim Leser Sympathien. Ahrends hat seinen Gesprächspartnern Anonymität zugesichert, manche haben darauf auch verzichtet. Er lässt sie einfach reden, ohne die Aussagen gegen zu recherchieren. „Dass der eine oder andere vielleicht mit einer bereinigten Lebensgeschichte auftritt, habe ich hingenommen, Hauptsache, es wird überhaupt über das Thema geredet“, so Ahrends. Manchmal hätten die Gespräche sogar einen Heilungsprozess in Gang gesetzt.

Verfolgungswahn als „Ostmacke“

Ahrends selbst hat seinem Vater verziehen. Gustav Schmahl gründete nach der Wende ein Taxi-Unternehmen, wurde auf seine alten Tage dement, starb 2003. Doch Ahrends sagt über sich auch freimütig: „Sicher habe ich eine Ostmacke, einen Verfolgungswahn. Ich bin zutiefst misstrauisch und gehe immer davon aus, dass jemand etwas gegen mich im Schilde führt.“ Das Gespräch mit anderen Opfern hat ihm geholfen, diese Prägung zu reflektieren.

Vieles bleibt im Dunkeln

Nicht alle Väter haben dem DDR-Staat bis zuletzt die Treue erwiesen. Der Potsdamer Künstler Lothar Krone zum Beispiel erzählt in seinem Lebensbericht von einem Vater, der noch vor dem Ende der DDR aus der Partei ausgetreten ist und feststellte, zum zweiten Mal „auf solch ein Verbrecher-Regime“ reingefallen zu sein. Auch Martin Ahrends möchte sich vorstellen, dass sein Vater die Stasi-Genossen nicht so ernst nahm. „Vielleicht hat er es in Wahrheit gar nicht versucht, dem Zeit-Herausgeber Helmut Schmidt meine Texte auszureden und das nur der Stasi gegenüber behauptet?“ Das heute zu klären, ist nahezu unmöglich.

Beziehungen gezielt zerstört

Um so wichtiger ist es, konkrete Erinnerungen festzuhalten. Ahrends lässt Menschen zu Wort kommen, die von ihren gescheiterten Fluchtversuchen erzählen, von Strafprozessen, die eine Farce waren, und von den unsäglichen Haftbedingungen. Gerade im Potsdamer Raum eröffneten sich auf den Transitstrecken und Rasthöfen zwischen Westberlin und Westdeutschland Möglichkeiten illegaler Treffs. Vor allem aber reibt sich der Leser von heute die Augen, wenn er erzählt bekommt, welcher Mittel sich die Staatssicherheit bediente, um einzelne Menschen und Beziehungen gezielt zu zerstören. Ihrer Allmacht ist es auch zuzuschreiben, dass die DDR mitunter wie ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten erscheint.

Da gibt es mächtige Stasi-Väter, die ihren Kindern jeden Job, jedes Haus und jedes Auto besorgen können. Und Führungsoffiziere, die Frauen wie Zuhälter losschicken, um eine intime Nähe aufzubauen und dann hinterher einen Vater für ihr Kind suchen.

Ausgelieferte Kinder

Doch das sind nur Petitessen am Rande. Im Vordergrund der Gesprächsprotokolle stehen Fälle, bei denen einem unmittelbar Verwandten die Ideologie des Staates wichtiger war als die eigenen Angehörigen. Natürlich gab es Eltern, die ihre Kinder auf die dogmatische Linie der DDR einspuren wollten. Dass aber Eltern ihre Kinder bei den Behörden als politische Straftäter denunzieren, sei es aus Hass oder um selbst nicht in Ungnade zu fallen, das war einfach ungeheuerlich.

Als Journalist führte Ahrends über Jahrzehnte Interviews mit Zeitzeugen, um die deutsche Teilung zu dokumentieren. Seine Edition mit dem Titel „Ostdeutsche Protokolle“ umfasst mehr als 600 Seiten. Die Tonbänder und autorisierten Abschriften bilden ein Archiv, das künftigen Generationen helfen kann, sich differenziert und alltagsnah das Leben in der DDR vorzustellen.

Martin Ahrends (Hrsg): Verführung, Kontrolle, Verrat: Das MfS und die Familie. Zeitzeugen berichten. Metropol, 232 Seiten, 19.00 Euro.

Rocco Thiede (Hrsg.): Wir sind für dich da! Krebs und Familie. Elf Reportagen. Herder, 296 Seiten, 18 Euro.

Von Karim Saab