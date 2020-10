Potsdam

Auch wenn sie kein spiritueller Mensch ist, an das Übernatürliche glaubt sie schon - zumindest ein bisschen. Und dass Engel existieren, davon ist Mascha Schneider überzeugt. „Ich stelle mir vor, dass jeder Mensch seinen eigenen Engel hat, der auf uns guckt und uns beschützt“, sagt die Schauspielerin des Hans-Otto-Theaters (HOT).

In dem Stück „Die Jury tagt“, das am Freitag, 2. Oktober Premiere feiert, spielt sie selbst einen Engel. Allerdings einen, der noch nicht richtig ausgebildet ist, einen Engelanwärter. Auch er hat eine Beobachtungsfunktion – und ist irgendwie immer da, wie Mascha Schneider sagt. „Er selbst hat die Richtung verloren und untersucht, warum die Welt so ist wie sie ist.“

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Mascha Schneider ist gerade Mutter geworden

Und zu untersuchen hat er viel: Das von der Potsdamer Autorin Julia Schoch geschriebene Stück erzählt von einer Jurysitzung, in der über einen Entwurf für ein Denkmal zu Ehren der Friedlichen Revolution entschieden wird. Dabei wird diskutiert, gestritten – Parallelen zur Streitkultur in Potsdam sind mit Sicherheit nicht zufällig.

Mascha Schneider ist selbst erst vor zwei Monaten nach Potsdam gezogen, vorher lebte sie in Berlin, obwohl sie schon seit 2018 Ensemblemitglied am Hans-Otto-Theater ist. „Es fühlt sich jetzt viel besser an“, sagt die 26-Jährige, die gerade erst Mutter geworden ist. In zwei Stücken, „Paradies spielen“ und „Viel gut essen“, hat sie mitgespielt, bevor sie in Elternzeit gegangen ist, nun mitten in der speziellen Corona-Spielzeit wiederzukommen, fühle sich ein wenig komisch an. „Aber ehrlich gesagt bin ich auch einfach froh in diesen Zeiten überhaupt spielen zu dürfen.“

Der Cast von „Die Jury tagt“: Bettina Riebesel, Henning Strübbe, Joachim Berger, Franziska Melzer, Mascha Schneider (v.l.). Quelle: Thomas M. Jauk

Mehr Achtsamkeit durch Corona

Und sie habe das Gefühl, dass aufgrund der Pandemie alle viel achtsamer miteinander umgehen. Nicht nur im Theater, sondern auch im alltäglichen Leben. In „Die Jury tagt“ passe das derzeit vorgeschriebene Spielen auf Abstand sogar ganz gut. Schließlich gehe es auch um die Abstände, den die Menschen in dem Stück zueinander haben. „Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel über all die Regeln nachdenkt, sonst droht das Spiel verkrampft zu werden“, sagt Schneider.

Seit ihrer Schulzeit spielt sie schon Theater, erst in einem Jugendclub in Bochum, später erste Rollen am Schauspielhaus Bochum. Nach dem Abitur studiert sie an der Berliner Schauspielschule „ Ernst Busch“, danach bewirbt sie sich am Potsdamer HOT und wird genommen. Theater ist das, was sie machen möchte. Weil eine Geschichte dort immer wieder neu erzählt werden kann, ihre Entwicklung nie wirklich abgeschlossen ist.

Texte lernen fällt ihr leicht

Und weil sie einfach gerne spielt. Warum, kann sie nicht wirklich in Worte fassen, sie weiß nur, dass sie offen sein muss für alles, was auf der Bühne passiert. Dann bleibe es immer spannend, selbst bei Pannen, könnten sich tolle neue Sachen ergeben. Was ein Albtraum bleibt: Den Text zu vergessen. „Mir ist das einmal passiert und dann habe ich auch die Souffleuse nicht verstanden, es war furchtbar“, erzählt Schneider. Zum Glück fiele es ihr leicht, sich Texte zu merken, Dialoge besser als Monologe.

Überhaupt ist sie Fan von Gesprächen, auch von solchen, die sie nebenbei in der Bahn oder in Cafés mitbekommt. „Zu beobachten, was man sich da abgucken kann, ist total spannend.“ Auch Potsdam beobachtet sie, obwohl sie noch nicht lange hier wohnt, ist ihr schon aufgefallen, dass in der Stadt gerne gestritten wird. „Das finde ich ehrlich gesagt auch richtig gut.“

Ost und West war kein Thema in ihrer Familie

Bei Diskussionen um die Deutsche Einheit, wie sie auch im Stück Thema ist, ist sie selbst eher Zuhörerin. Ost und West, das war in ihrer, aus dem Westen stammenden Familie nie ein Thema, sie selbst ist zu jung, um Erinnerungen an die Zeit der Wende zu haben. Ähnlich wie der Engel, den sie in „Die Jury tagt“ verkörpert, ist sie eine Lernende, die Deutsche Teilung für sie schon Historie. Gespräche mit den Kollegen, Bücher, Filme helfen sie lebendig zu halten.

Und vielleicht auch der Schutzengel, der früher über Mascha Schneiders Bett hing und den sie jetzt an ihre Tochter weitergegeben hat. Ihr Blick auf die Welt wird noch mal ein ganz anderer sein.

Die Premiere am Freitag ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen unter anderem am 3. Oktober, 9. Oktober, 10. Oktober.

Von Sarah Kugler