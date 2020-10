Der Potsdamer Sebastian Böhlke versucht am Freitagmorgen einen Busfahrer davon zu überzeugen, dass dieser eine Gruppe Jugendlicher zum Aufsetzen der Maske zwingt. Vergeblich. Der 39-Jährige ist empört. Der Vip erklärt, was ihre Mitarbeiter zur Durchsetzung der Maskenpflicht tun können – und wo ihre Möglichkeiten enden.

Masken-Verweigerer in Bus und Tram: Potsdamer fordert Fahrer zum Handeln auf

