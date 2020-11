Potsdam

Wer die Maskenpflicht in Bus und Bahn missachtet, muss auch in Potsdam mit härteren Maßnahmen rechnen. Gemeinsam mit der Polizei wollen die Verkehrsunternehmen im Land nicht nur schärfer kontrollieren, auch der Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) greift inzwischen härter durch – und verweist renitente Masken-Verweigerer aus seinen Fahrzeugen. 20 Mal haben die Mitarbeiter des vom Vip beauftragten Sicherheitsunternehmens GSE Protect laut Vip-Sprecher Stefan Klotz in den vergangenen sechs Wochen Fahrgäste aus Bus oder Tram geschmissen. Der Grund: Sie haben sich trotz mehrmaliger Aufforderungen geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.

Eine Gefahr für die anderen Fahrgäste

Damit hat der Vip durchaus mehr Möglichkeiten als bisher kommuniziert. Erst kürzlich hatte sich ein Kunde empört, dass Mitfahrer ohne Maske im Bus saßen – und der Fahrer trotz Hinweis untätig geblieben sei. Auf MAZ-Nachfrage, welche Möglichkeiten der Vip zur Durchsetzung der Maskenpflicht hat, führte das Unternehmen daraufhin verschiedene Maßnahmen auf – der Rausschmiss war nicht darunter.

Dabei schreiben die VBB-Beförderungsbedingungen in Paragraf 3 Absatz 1 klar vor: „Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die Fahrgäste darstellen“ seien von der Beförderung ausgeschlossen. „Und da nach den jeweiligen länderspezifischen Coronaschutzverordnungen in Berlin und Brandenburg eine offizielle „ Maskenpflicht“ im ÖPNV vorgeschrieben ist, sind Fahrgäste ohne Mund-Nase-Bedeckung von der Beförderung auszuschließen“, erklärt Sprecher Joachim Radünz auf MAZ-Nachfrage. Darüber hinaus stellten sie für die Gesundheit der übrigen Fahrgäste eine potenzielle Gefahr dar (Ansteckungsrisiko), so dass auch unter diesem Aspekt ein Ausschluss von der Beförderung gerechtfertigt sei. Inwiefern dies „zwingend notwendig“ sei, hänge von der Situation ab und sei Ermessenssache.

So setzt der Potsdamer Verkehrsbetrieb die Regeln um

In Potsdam setzt das Sicherheitsteam die Möglichkeiten, die ihnen die Richtlinien des VBB bieten, auf Anweisung des Vip laut Klotz tatsächlich auch um – in Abstufungen. Wer keinen Mund-Nasenschutz trägt, wird zunächst gebeten, die Maske auch über die Nase zu ziehen – das sei der häufigste Sachverhalt – , die vorhandene Maske aufzusetzen oder ein mögliches Attest vorzuweisen. „Wenn beim Fahrgast zur Kontrolle keine Maske vorhanden ist, übergibt die GSE dem Fahrgast eine Maske“, so Klotz. Damit wäre die Sache erledigt. „Die letzte Möglichkeit, bei einer Weigerung durch den Fahrgast, eine Maske aufzusetzen, ist der Verweis aus dem Fahrzeug.“

Ein Problem bei der ganzen Sache: Es sind nicht immer Kontrolleure vor Ort. Deswegen setzt der Vip nach wie vor in erster Linie auf Kommunikation – in den Fahrzeugen, aber auch darüber hinaus. So habe man unter anderem alle Potsdamer Schulen angeschrieben und gebeten, dass die Lehrer ihre Schüler für das Thema sensibilisieren.

Von Anna Sprockhoff