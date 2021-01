Corona in Potsdam - Verschärfte Maskenpflicht in Potsdam: bisher kein Mangel an FFP2-Masken

Seit Sonnabend gilt in Brandenburg die verschärfte Maskenpflicht. Im Supermarkt und im ÖPNV müssen künftig medizinische Masken getragen werden. Die Apotheken und Drogerien in Potsdam sind gut vorbereitet.