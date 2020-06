Am Freitagabend kam es an der Haltestelle in Teltow zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Jugendlichen. Die Ermittlungen liefern erste Ergebnisse über die Beteiligten, bei der vier Personen verletzt Gesichtsverletzungen davontrugen. Jetzt hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.