Potsdam

Ärger in der Innenstadt: In der Nach auf Samstag gerieten zwei Gruppierungen in der Kurfürstenstraße so heftig aneinander, dass es Verletzte gab. Die Polizei ermittelt nach dieser Massenschlägerei nun wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil von zwei Geschädigten im Alter von 22 und 23 Jahren.

Immer wieder kommt es in der Potsdamer City zu gewalttätigen Auseinandersetzungen aus Gruppen heraus. Nach einem Vorfall im September ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam gar wegen versuchten Totschlags.

Streit in der Kneipe

Im aktuellen Fall waren die beiden Geschädigten mit Bekannten zu Gast in einer Kneipe, wo sie mit einer zehnköpfigen Gruppe in Streit gerieten. Dieser wurde aber zunächst nur verbal ausgetragen. Im Verlauf des Abends stießen beide Gruppen allerdings im Bereich der Kurfürstenstraße erneut aneinander. Die Polizei rückte gegen halb drei Uhr am Morgen aus.

Polizei kann Tatverdächtige nicht finden

Die beiden Verletzten gaben an, von insgesamt zehn Personen angegriffen worden zu sein. Sie erlitten Verletzungen im Gesicht, die ambulant behandelt wurden. Man habe die Fahndungs zwar unverzüglich eingeleitet, die Beschuldigten aber nicht mehr aufspüren können, teilt die Polizei mit. Das Motiv der Auseinandersetzung ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline/nf