Innenstadt

Vor der Polizeiwache in der Henning-von-Tresckow-Straße ist es am späten Samstagabend offenbar zu einem Tumult gekommen, bei dem drei Personen in Gewahrsam genommen wurden. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hatten sich etwa zwölf Personen vor dem Eingang der Wache versammelt, um gegen die Festsetzung einer 29-Jährigen zu protestieren, die zuvor in stark trunkenem Zustand aufgegriffen worden war.

Sieben Verdächtige, fünf gestellt

Gegen 23.15 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass eine Gruppe von sechs bis sieben Personen Hausfassaden beschmiert. Die Beamten konnten fünf Personen am Bassinplatz ausfindig machen, eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger wurden als Täter identifiziert. Bei der 23-Jährigen stellten die Beamten Eddingstifte als mutmaßliche Tatmittel sicher. Insgesamt entdeckte die Polizei 26 Schmierereien auf Hausfassaden, Warnbaken und Leitpfosten, unter anderem die Schriftzüge „ACAB“, „ ANTIFA“ und „ACAT“.

Drei Personen festgesetzt

Bei den Zeugenbefragungen meldete sich ein 20-Jähriger, der behauptete, von einer 29-Jährigen mit einer Flasche beworfen worden zu sein, die ihn nur knapp verfehlte. Die stark betrunkene Beschuldigte wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Danach versammelten sich vor der Wache mehrere Personen, hielten aber die Corona-Eindämmungsregeln nicht ein.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Also versuchte die Polizei, ihre Identität festzustellen. Zwei weibliche Personen im Alter von 23 Jahren sowie ein weiterer 21-Jähriger widersetzten sich den ausgesprochenen Platzverweisen und wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Alle drei Festgesetzten wurden in den frühen Morgenstunden entlassen. Die Polizei war mit insgesamt 22 Beamten im Einsatz.

Von maz-online/ rai