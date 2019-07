Waldstadt

Eine Matratze, die mitten in der Nacht aus einem Hochhaus geflogen kam, hat am Mittwoch eine 33-Jährige verletzt. Sie rief gegen 23 Uhr die Polizei und erstattete Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Frau hatte vor einem elfstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Waldstadt II in der Straße Am Moosfenn gestanden, als plötzlich ein derzeit noch Unbekannter die Matratze aus dem Fenster warf.

Leicht verletzt zum Arzt

Sie fiel auf die Frau, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Die Getroffene konnte nicht erkennen, wer für den Wurf verantwortlich war. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. Aus welchem Stockwerk die Matratze geflogen war, wurde zunächst nicht bekannt. Die junge Frau wollte allein zu einem Arzt gehen.

Von MAZonline