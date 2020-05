„Matrix 4“: Studio Babelsberg will Hollywood-Produktion trotz Corona halten

Babelsberg

Die Dreharbeiten für die Hollywood-Blockbuster „Matrix 4“ und „Uncharted“ in Babelsberg sind durch die Corona-Pandemie seit zwei Monaten unterbrochen. Wann die Produktionsfirmen Warner Bros und Sony mit den Projekten angesichts der Corona-Krise fortfahren dürfen, ist völlig offen. Das gilt auch für die Frage, ob die Babelsberger Filmstudios dann immer noch Drehort sein werden.

„Tägliche Abstimmung mit den Produzenten“

„Im Grunde sind unsere Vorstände täglich in Abstimmung mit den Produzenten für die beiden Projekte und arbeiten daran, dass sie so schnell wie möglich in Babelsberg fortgesetzt werden“, erklärt Studio-Sprecherin Bianca Makarewicz auf MAZ-Anfrage. Mehr könne und dürfe sie derzeit nicht zu den Projekten sagen. Carl Woebcken, der Vorstandsvorsitzende der Studio Babelsberg AG, hatte allerdings erst kürzlich öffentlich erklärt, dass er darauf hoffe, bereits im Juni mit den Dreharbeiten weiter machen zu können.

Verträge für Schauspieler um acht Wochen verlängert

Das US-amerikanische Branchenblatt Variety berichtete vor einigen Tagen exklusiv, dass die Schauspieler für „ Matrix 4“ - darunter Hollywood-Star Keanu Reeves, sowie Carrie-Anne Moss und Neil Patrick Harris – ihre Verträge um acht Wochen bis Anfang Juli verlängert hätten. Der für den 20. Mai 2021 geplante Kinostart wurde bislang noch nicht verschoben. Im Februar hatten die Dreharbeiten in San Francisco begonnen. Unmittelbar vor dem Drehstart in Babelsberg brach die Corona-Pandemie aus und das Projekt musste vorerst gestoppt werden.

Die Dreharbeiten für die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“ mit Tom Holland, Antonio Banderas und Mark Wahlberg hatten bereits in Babelsberg und Berlin begonnen, als die Pandemie ausbrach. Am Kinostart im Juli 2021 wird bislang festgehalten. Über die Wiederaufnahme der Dreharbeiten ist allerdings nichts bekannt.

Der Eingang zu den traditionsreichen Babelsberger Filmstudios. Quelle: Friedrich Bungert

Wie berichtet, sind rund 800 frei Filmschaffende in Babelsberg und Berlin in verschiedenen Phasen an den Projekten beteiligt. Sie konnten nach plötzlicher Kündigung durch Verhandlungen der Gewerkschaft Verdi, mit den Studios, dem Land und der Arbeitsagentur noch in Kurzarbeit gehen.

Studios katalogisieren Bestände und renovieren Hallen und Werkstätten

Die rund 100 festangestellten Mitarbeiter der Studio Babelsberg AG sind bislang nicht in Kurzarbeit, erklärte Sprecherin Makarewicz. „Wir haben genug zu tun, die Mitarbeiter in allen Bereiche arbeiten“, sagte sie.

So gebe es umfangreiche Wartungsarbeiten im Requisitenfundus, wo auch die Katalogisierung der Requisiten vorangetrieben werde – eine Aufgabe, die sonst nur nebenbei erledigt wird. Die Werkstätten des Art Departments und auch die Studios würden zudem umgebaut und renoviert.

Von Peter Degener