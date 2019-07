Jungfernsee

Die technische Abnahme der norwegischen Matrosenstation „Kongsnaes“ am Jungfernsee ist am Donnerstag ausgefallen. Die verantwortliche Mitarbeiterin der Potsdamer Bauverwaltung habe den Termin nicht wahrnehmen können, bedauerte der Star-Gastronom und Kongsnaes-Pächter Joseph Laggner am Nachmittag gegenüber der MAZ. Der Abnahmetermin werde am kommenden Montag nachgeholt. „Die Stadt hat alle Unterlagen; wir sind mit allem fertig“, sagte Laggner. Er rechne fest mit der Genehmigung: „Dann machen wir noch am Montag auf.“

„Königsnase“ heißt das Restaurant in der „kaiserlichen Matrosenstation“, denn das norwegische „Kongsnaes“ klingt wie „Königsnase“, obwohl es „Landzunge des Königs“ bedeutet.

Schräg gegenüber, auf dem Berliner Ufer, betreibt Laggner schon die Remise im Schlosspark Glienicke. Wieder aufgebaut hat das Potsdamer Ensemble der Berliner Juwelier Michael Linckersdorff.

60 Plätze hat das Restaurant in der so genannten „Ventehalle“, 32 in der fensterschließbaren Veranda, 30 auf den Freiterrassen, wo es unter großen Schirmen eine Lounge-Landschaft mit großen Sesseln geben soll.

Die Speisekarte wird nicht üppig sein: Um die 20 Gerichte soll es geben; alle werden reichlich bemessen sein zu Preisen zwischen 15 und 25 Euro. Fisch wird ein Schwerpunkt als Verneigung vor den Norwegen-Gefühlen von Kaiser Wilhelm II., der Kongsnaes nach norwegischem Vorbild 1892-98 bauen ließ. Den Fisch wird der Kunde in einer großen Vitrine sehen und auswählen können, auch das Fleisch. Eine gut sortierte Wein-Abteilung wird es geben mit 60 bis 80 „Tropfen“ vor allem aus Deutschland und aus Österreich, aber auch Italien, Frankreich oder Spanien.

Von Rainer Schüler