Wann ist man erwachsen? Warum hat er als Kommissar beim „ Polizeiruf 110“ aufgehört? Matthias Brandt gibt Antworten im Gespräch mit der MAZ

Herr Brandt, in Ihrem aktuellen Roman „Blackbird“ gibt es Fährten, die als Hinweise auf Potsdam gelesen werden könnten. Ein Fußballclub SV 03 taucht auf, eine Waldstadt, ein Einstein-Gymnasium und ein Musikhaus Bornstedt. Haben Sie diese Spuren mit Bedacht gelegt?

Matthias Brandt: Sie sind der Erste, der mich darauf hinweist! Man weiß ja nicht, was unbewusst in einem passiert, aber eine Absicht, dieser fiktiven Stadt Züge von Potsdam zu geben, war es nicht. Trotzdem gibt es eine besondere Beziehung: Ich lebe in Kleinmachnow, und wenn ich „in die Stadt“ fahre, dann meistens nach Potsdam, nicht nach Berlin, obwohl Berlin eigentlich näher liegt.

Die Erzählungen in Ihrem Debüt „Raumpatrouille“ sind aus der Sicht eines Jungen formuliert, Ihr Roman „Blackbird“ handelt von einem Jugendlichen. Wirken Figuren, die noch nicht erwachsen sind, aus Ihrer Sicht lebendiger und künstlerisch reizvoller?

Dieses Interesse hat sicher auch mit meinem Schauspielerberuf zu tun. Dort bin ich auf ein intensives emotionales Gedächtnis angewiesen. Gerade Kindheit und Jugend sind da sehr ergiebig, einfach, weil man vieles zum ersten Mal fühlt. Die Emotionen sind so eindeutig und unbedingt in diesen Jahren, gerade beim Verlieben und in der Musik, aber auch sonst.

Lit:Potsdam vom 4. bis 9. August Matthias Frederik Brandt wurde am 7. Oktober 1961 in West-Berlin geboren. Seine Mutter ist Rut Brandt, sein Vater ist Willy Brandt, westdeutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974. Als Schauspieler hat sich Brandt einen Namen gemacht, von 2011 bis 2018 auch als Kommissar Hanns von Meuffels im Münchner „ Polizeiruf 110“ Sein erster Erzählband „Raumpatrouille“ erschien 2016, sein Roman „Blackbird“ folgte 2019. Zur Lit: Potsdam 2020 wurde Brandt als „Writer in Residence“ eingeladen, als Hauptgast des Literaturfestivals, das vom 4. bis 9. August stattfindet. Weitere Gäste: André Heller, Anke Stelling, Denis Scheck, Durs Grünbein, Kübra Gümüsay, Ingo Schulze. www.litpotsdam.de

Und wann ist man erwachsen?

Wenn man Mehreres, auch Gegensätzliches, gleichzeitig fühlt. Wir werden skeptischer gegenüber der Eindeutigkeit. Das nennt man dann wohl Lebenserfahrung.

In „Blackbird“ schreiben Sie von Morten, 16 Jahre alt, der unbedingt Jacqueline treffen möchte. Ich stelle mir das bei Ihnen, als Sohn des Kanzlers Willy Brandt, nicht so einfach vor, in jenem Alter Mädchen kennenzulernen.

Ich glaube, dass mein Leben als 16-jähriger Kanzlersohn viel weniger spektakulär war, als Sie sich das vielleicht vorstellen.

Vielleicht gab es Bodyguards, die darauf geachtet haben, dass Sie keine Mädchen kennenlernen, die neben Ihnen auf dem Fahrrad an der Ampel halten.

Die Bodyguards gab es mit 16 Jahren schon nicht mehr. So gesehen waren alle Probleme, die ich in diesem Alter hatte, innerlich. Und nicht auf äußere Umstände zurückzuführen. Vielleicht war es ganz gut, in einer überschaubaren Stadt wie Bonn aufzuwachsen, weil es da nicht so sensationell war, der Sohn vom Kanzler zu sein. Denn fast jeder, der dort wohnte, hatte etwas mit der Regierung zu tun.

Matthias Brandt und der Regisseur Christian Petzold treten am 6. August bei der Lit:Potsdam zusammen auf – der Abend dreht sich um Anna Seghers’ Roman „Transit“ und Petzolds filmische Adaption des Stoffs. Quelle: Imago/xFredericx/xFuturexImage

Sie schreiben schon lange, aber Ihr erstes Buch ist erst 2016 erschienen.

Mein erlernter Beruf ist und bleibt ja Schauspieler. Ich hatte also nicht so einen Drang, unbedingt veröffentlichen zu müssen, sondern konnte warten, bis mir der Zeitpunkt und die Konstellation mit dem Verlag richtig erschienen.

Loriot hat Literatur-Lesungen als heilige, öde Andacht karikiert. Kommen Sie damit zurecht, aus Ihren Büchern in die Stille hinein zu lesen?

Ich weiß, was Sie meinen: Eine Lesung dauert zwei Stunden, gerne auch länger, auf dem Pult steht ein Mineralwasserglas und man starrt als Zuhörer irgendwann aus Langeweile nur noch auf die aufsteigenden Kohlensäurebläschen. Ich verbinde das lieber mit einem Gespräch oder, meistens, mit Live-Musik.

In der ARD haben Sie vor zwei Jahren als Kommissar von Meuffels im Münchner „ Polizeiruf 110“ aufgehört. Sie hatten enormen Erfolg, mit dieser Rolle hätten Sie sehr alt werden können.

Diese deutsche Tradition, ewig an seinen Rollen zu hängen, vor allem, wenn es sich um Polizisten handelt, ist mir eher fremd. Ich habe das Zeitmaß genutzt, das ich mir zu Anfang gesetzt hatte und habe für meine Verhältnisse sehr viel Zeit mit dieser Arbeit verbracht. Dann hatte ich Lust, wieder etwas anderes zu machen. Ich baue mir lieber wieder ein paar neue Hürden auf, das finde ich spannender.

Ihre flammende Nähe zu Werder Bremen ist bekannt. Wem gilt Ihre größte Liebe, dem Schauspiel, der Literatur oder dem Fußball?

(lacht) Ich habe mir ja eine Mannschaft ausgesucht, die es mir nicht immer leicht macht. Ausgesucht? Nein, diese innige Beziehung ist mir sozusagen passiert, als ich gleich nach der Schauspielschule in Oldenburg Theater gespielt habe und immer zum Fußball nach Bremen gefahren bin. Die Schauspielerei und das Schreiben habe ich mir ja ausgesucht. Aber Werder Bremen ist eher ein Schicksal. Das Fußballgucken ist eine unschuldige Sache, wie ich da sitze in meiner ganzen Doofheit, das habe ich sehr gern.

Sie hatten angekündigt, die Geisterspiele während der letzten Monaten im Fernsehen zu boykottieren, weil Sie die ohne Publikum absurd fanden…

Die Relegation gegen Heidenheim, in der Werder den Bundesliga-Klassenerhalt ganz knapp geschafft hat, habe ich dann trotz dieser großspurigen Ankündigung doch geguckt. Emotional das Schlimmste, was ich auf dem Gebiet je erlebt habe.

Wie sehen Sie, der vor den Toren Potsdams lebt, die Debatten über Garnisonkirche und Stadtschloss? Sind Sie für eine Restaurierung der Stadt oder plädieren dafür, die Spuren aus der DDR-Zeit zu erhalten?

Konkret bin ich in diesem Thema nicht tief genug drin und will nicht ohne Sachkenntnis rumschwadronieren. Aber grundsätzlich finde ich es nie gut, sämtliche Spuren zu tilgen, um eine neue Einheitlichkeit zu schaffen. Das betrifft ja Berlin genau so. Den Grund für einen Abriss der DDR-Bauten kann ich oft nicht sehen. Das ist eine merkwürdige Art, die Vergangenheit zu negieren und damit auch Biografien von vielen Menschen zu entwerten. Wenn etwas übermalt werden soll, anstatt Widersprüche nebeneinander stehen zu lassen, gefällt mir das nicht.

Von Lars Grote