‚Das Opfer‘ steht in der erbarmungslos strahlenden Sonne im Innenhof des brachialen Gefängniskomplexes. Die Skulptur ist umringt von Kränzen und Blumensträußen zum Gedenken an die Maueropfer und links von ihr steht ein Rednerpult. Die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Potsdam zum 60. Jahrestag des Mauerbaus, fand im Hinterhof der Gedenkstätte Lindenstraße, dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis in der DDR, statt.

Gedenkenfeier im Hof der Gedenkstätte Lindenstraße in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Julius Frick

Eröffnet wurde die Gedenkfeier von Claus Peter Ladner, dem Vorsitzenden der Fördergemeinschaft ‚Lindenstraße 54.‘ In seiner Ansprache mahnte er vor den Schrecken der Mauer, die bis heute bei Betroffenen und deren Angehörigen nachhallen und unterstrich den Wert der Freiheit und Erinnerung. Zum Schluss bedankte er sich bei den zahlreichen Gästen „hierher“ gekommen zu sein – Ein kleiner Seitenhieb an die Gedenkfeier der CDU an der Glienicker Brücke mit Kanzlerkandidat Armin Laschet die zeitgleich stattfand. Dennoch machte er deutlich, dass jede Veranstaltung zum Gedenken eine Bereicherung sei.

Brandenburgs Ministerin für Wissenschaft, Kultur und Forschung, Manja Schüle (SPD), erinnerte in ihrer Rede an die Menschen, die zum Beginn des Mauerbaus gezwungen waren, folgenschwere Entscheidungen treffen zu müssen und verwies beispielhaft auf die Insassen eines Interzonenzugs von München nach Ost-Berlin – Neuanfang im Westen oder Leben hinter der Mauer.

Oberbürgermeister mahnt gemeinsames Gedenken an

Anschließend trat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ans Rednerpult. Er bedankte sich zuallererst bei den Anwesenden aller Parteien für ihr Erscheinen und unterstrich den Wert eines gemeinsamen Gedenkens. Auf Nachfrage der MAZ zu der Konkurrenzveranstaltung an der Glienicker Brücke unterstrich Schubert, dass „Potsdam sich nicht auseinanderdividieren dürfe und eine gemeinsame Gedenkkultur förderlich wäre“, wie es auch bei der Gedenkfeier zum Todestag von Max Dortu der Fall war. Nach einer Rede zum Gedenken an die Mauertoten, gedachte er auch all jenen, die den Mauerfall ermöglicht haben.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten folgte eine Einladung von der Leiterin der Gedenkstätte Maria Schulz. Mit der Gedenkfeier wurde auch die neue Sonderausstellung „1961 – Geheimpolizei und Mauerbau“ eröffnet, die Potsdamer bis zum 31. Dezember besuchen können. Nach der Schweigeminute und der Kranzniederlegung folgte die erste Führung durch den Kurator Sebastian Stude.

