Mauerbau: Hier gedenken Potsdam und Teltow der Opfer der Teilung

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begann die DDR die Grenze zu West-Berlin abzuriegeln. An den Mauerbau, der jahrzehntelang auch das Leben in Potsdam bestimmte, erinnern am Donnerstag mehrere Veranstaltungen.

Groß Glienicke : Gedenken an Station 30

Der Ortsbeirat Groß Glienicke lädt zu einem Gedenkakt um 13 Uhr an der Mauergedenkstätte mit der Station 30 der „Chronik der Mauer“ ein. Sie befindet sich am Weg Am Park an der Einmündung zur Gutsstraße in Berlin-Gatow. Mit einer Kranzniederlegung wird an den Mauerbau erinnert und der Toten gedacht.

Griebnitzsee : Forum erinnert an Mauer und Solidarność

Zur selben Zeit erinnert auch das Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte im Land Brandenburg an der Mauergedenkstätte Griebnitzsee (Einmündung Stubenrauchstraße) an den Mauerbau und an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Zudem wird die Gründung der Solidarność-Gewerkschaft in Polen vor 40 Jahren zum Thema gemacht. Sprechen werden Vereinsvorsitzender Manfred Kruczek­ und Maria Nooke, Landes-Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.

Glienicker Brücke : Gedenken von Stadt und Land

Daran schließt sich um 14.30 Uhr die Gedenkveranstaltung der Stadt und der Fördergemeinschaft „ Lindenstraße 54“ an der Nike vor der Glienicker Brücke an. Als Redner treten Landesinnenminister Michael Stübgen ( CDU), Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und der Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung, Frank Bösch, auf.

Teltow : Kränze an der Knesebeckbrücke

Auch die Stadt Teltow lädt ein. Heute um 15 Uhr werden Kränze an den Gedenkstelen am ehemaligen Mauerstreifen an der Knesebeckbrücke niedergelegt.

