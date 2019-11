Potsdam

Zwei gehäufte Löffel Zucker. So viel braucht Lutz Peter für einen guten Kaffee. In einem Restaurant nahe der Glienicker Brücke rührt er in seiner Tasse und beginnt zu erzählen, was das mit dem 10. November 1989 zutun hat – dem Tag, an dem mehr als 140.000 Potsdamer eine neue Freiheit gewannen.

Lutz Peter wurde 1956 in der DDR geboren und hatte einen sehr privilegierten Beruf. Peter baute jahrelang für die DEFA Filmkulissen und reiste dafür gelegentlich ins Ausland. Ein Privileg, das er verlor, nachdem sein Bruder 1984 nach einem vereitelten Fluchtversuch vom Westen „freigekauft“ wurde.

Nur mal in den Westen gucken

Als Lutz Peter 1989 in Potsdam West mit seiner Frau und beiden Kindern beim Abendbrot saß, hatte er seinen Bruder schon seit bald sechs Jahren nicht gesehen und nicht gesprochen. Im Radio hörte er die Nachricht, dass die Glienicker Brücke in den Westen geöffnet werden sollte. Diesen historischen Moment wollte Lutz Peter auf keinen Fall verpassen. Also steckte er sich nur kurze Zeit später die Telefonnummer seines Bruders ein und radelte mit der Familie zur Glienicker Brücke.

„Es waren riesige Autoschlangen, an denen wir vorbei fuhren“, erinnert er sich. Am Ende stauten sich Fußgänger, Auto- und Radfahrer an einem engen Durchlass. „Ich wollte eigentlich nur mal gucken – sehen, ob ich durch darf“, sagt Peter, den die Hoffnung an die Grenze trieb. Als, wie er sagt „braver Bürger“ wollte er sich einen Ausreisestempel holen, aber die Beamten sagten nur: „Ach, gehen Sie weiter, gehen Sie durch.“

Erst der Jubel, dann die Finsternis

Für Peter war dieser Moment eine „Erleichterung“, sogar eine „Erlösung“. „Auf der anderen Seite dieses kleinen Lochs in der Mauer warteten aufgeweckte Westberliner“, erzählt der heute 63-Jährige. „Die Stimmung war riesig. Sie waren mit Bonbons, Sekt, ein bisschen Geld und Blumen gekommen – nach so vielen Jahren des Grenzregimes wurden wir geherzt. Niemand kannte sich, aber wir lagen uns in den Armen und weinten.“

Es folgte Lutz Peters erster Eindruck von Berlin: „Finsternis. Man dachte immer, dass der Westen leuchtet. Aber als man aus der ganzen Begrüßung raus war, stand man im Dunkeln.“

Hinter der Grenze standen kaum Laternen, aber Telefonzellen, erinnert sich Peter. In mehreren Reihen warteten DDR-Bürger darauf Verwandten und Freunden in Westdeutschland vom Erlebten zu berichten. „Alle hielten ihre Telefonate so kurz wie möglich“, meint Peter, der auch wartete. Dann wählte er: Es klingelte. Und klingelte. Und klingelte weiter. „Ich war fürchterlich enttäuscht, als der Anrufbeantworter meines Bruders ran ging“, erzählt er. An ein Wiedersehen war in diesem Tag nicht zu denken, da sein Bruder in Nürnberg lebte. Trotzdem ärgerte Peter sich.

Gesucht, gefunden

Die Familie lief zum nächsten Bahnhof weiter. „Urgh, hier stinkts aber“, dachten sie sich, als sie am abgelegenen S-Bahnhof Wannsee ankamen. Das Leuchten des Westens reichte auch dort nicht hin. „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“, sagt Peter, „Den Buchtitel kannte man. Da sind wir mit unseren Kindern dann hingefahren.“ Es war auch die Neugier, die ihn trieb, weil auf DDR-Stadtplänen dort nur ein weißes Feld eingezeichnet war.

An der Gedächtniskirche waren Buden aufgebaut. Es roch nach Bier und Qualm. „Die Deutschen hatten sich gesucht und gefunden“, sagt Peter. Seine Familie zog am Elefantentor, Kadewe und Nollendorfplatz vorbei, bevor sie wieder nach Hause fuhren.

Sehnsucht Bruderliebe

Am nächsten Morgen klingelte es plötzlich an der Tür. Dahinter Lutz Peters Bruder. „Als ich anrief, muss er schon die Autobahn hochgefahren sein, um uns zu besuchen“, schlussfolgert Peter.

Der erste Kaffee nach sechs Jahren der Trennung war so befremdlich, wie verbrüdernd: Mehrmals löffelte sein Bruder Zucker in die Kaffeetasse. Das hätte er sich nicht erst im Westen angewöhnt, versicherte der Bruder. „Mein Bruder ist ja auch so ein Süßmaul wie ich, dachte ich mir da“, sagt Lutz Peter. Seitdem fühlt er sich nicht mehr als das einzige „Schwarze Schaf“ der Familie, welches in der Kaffeerunde nach Zucker verlangt.

