Potsdam

Der 11.11. um elf Uhr elf. Für die meisten Menschen ist das gleichbedeutend mit dem Auftakt zur Karnevalssaison. Für die Potsdamerin Monika Schulz-Fieguth wird dieses spezielle Datum aber immer eine andere Bedeutung haben; immer verbunden sein mit den rasanten Umwälzungen des Wendeherbstes 1989. Im Oktober 1989 hatte ihr Bruder die Ausreiseerlaubnis bekommen. Er durfte seiner Frau in die Bundesrepublik nachfolgen. Die Ausreise war gleichbedeutend mit einem Abschied für immer, so schien es jedenfalls.

Dann geschah das bislang Undenkbare, die Ereignisse überschlugen sich und die Geschwister konnten ein Wiedersehen verabreden: „Am 11. November um 11.11 Uhr auf der Glienicker Brücke.“ Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt die beiden inmitten des Trubels, mit strahlenden Gesichtern und Sektglas beziehungsweise Sektflasche in der Hand.

Ein Jahr lang fotografierte sie an der Grenze

Monika Schulz-Fieguth nutzte die unglaubliche Umbruchzeit aber natürlich nicht nur für private Erinnerungsfotos. Schon immer hatte die renommierte Porträt-Fotografin auch ein ausgezeichnetes Auge fürs Dokumentarische. Ein Jahr lang fotografierte sie fast täglich mit ihrer kleinen Nikon die rasanten Veränderungen an den Grenzbefestigungen.

Mehr als 30 Jahre später muten diese Bilder für all jene, die die damaligen Umstände nicht kannten, wie Märchen aus einem fremden Land an. Das soll die heute so idyllische Schwanenallee gewesen sein – eine brutale Todesstreifen-Schneise? Und stand Schloss Cecilienhof wirklich nur einen Steinwurf entfernt von der Grenzbefestigung, die man in einer Art besänftigender Camouflage mit Grünzeug bepflanzt hatte? Es fällt schwer, diese Aufnahmen mit dem heutigen Ist-Zustand übereinzubringen.

Betonwände, Stacheldraht, Todesstreifen – wie die Mauer verschwand

Doch gerade dieses unglaubliche Vorher-Nachher macht den großen Reiz der Bilder aus, die Monika Schulz-Fieguth im Jahr eins nach dem Mauerfall mit ihrer kleinen Nikon aufnahm. Sie zeigen einen Mauer-Moloch, dessen Anlagen – meterhohe Betonwände, Stacheldraht, Todesstreifen – immer noch wie eine Rasiermesserwunde die Landschaft zerstörten. Gleichzeitig war er aber schon löchrig wie ein Schweizer Käse. Auf den Bildern sind Baustellenfahrzeuge mit Greifarmen zu sehen, an denen Beton-Elemente in der Luft baumeln. Und Grenzer, die nun plötzlich das Undenkbare taten: Sie räumen die Befestigung ab, Stück für Stück. Die Fotografien erschienen 1991 in einem Buch im Aufbau-Verlag Berlin. Sie dokumentieren auch die Schnelllebigkeit: „Nach einem Jahr war nichts mehr zu spüren von der Grenze“, erinnert sich Monika Schulz-Fieguth.

Momente vom Verschwinden der Mauer – aufgenommen von der Potsdamerin Monika Schulz-Fieguth. Quelle: varvara Smirnova

Auch den sogenannten Todesstreifen, der von hohen Mauerwänden flankiert wurde, erkundete sie. Dort fand sie unter anderem berührende Graffiti auf dem Beton: „Ich will heim.“ – „Ich auch.“ – „Wer nicht?“ Hatten hier NVA-Grenzer bei Patrouillengängen ihrem Heimweh Luft gemacht? Denkbar wäre es in diesen Endtagen der DDR, meint Markus Wicke, Vorsitzender des Fördervereins des Potsdam-Museums: „Damals war ja schon alles in Auflösung begriffen, aber die Grenzsoldaten versahen noch ihren Dienst.“ Für den Verein hat Wicke eine Kassette mit zwölf von Monika Schulz-Fieguths Mauer-Fotos erworben. Die Aufnahmen – Format 40 mal 40 – sollen dem Museum übergeben werden: „Das ist eine wichtige Erweiterung der Sammlung.“

Mauer-Fotografie vor dem 9. November 1989 unmöglich

Mit Mauer-Fotografie hat es eine eigene Bewandtnis: Vor dem 9. November 1989 durften „Normalsterbliche“ keine Aufnahmen von den Grenzbefestigungen machen. Es gab nur geheime Fotos der Stasi und der Grenztruppen. Monika Schulz-Fieguths Aufnahmen sind dann Zeugnisse einer Zeit, in der wahnsinnig viel im Fluss war, aber Bestehendes nicht einfach über Nacht verschwand oder abgeschafft wurde. So existierten die DDR-Grenzkontrollen sogar noch bis Anfang Juli 1990, erinnert sich Markus Wicke aus eigenem Erleben.

Nach dem Mauerfall hatte die Regierung auf die Schnelle zusätzliche Grenzübergänge geöffnet – oft nur ganz provisorisch mit einer Baracke. Gleichzeitig liefen aber schon die Abrissarbeiten an der Mauer auf Hochtouren, was zu paradoxen Situationen führte, erzählt Wicke: „Ich kann mich erinnern, dass es in Klein-Glienicke einen Grenzübergang in der Mauer gab – allerdings war die Mauer zu beiden Seiten des Postens nur noch jeweils ein paar Meter lang.“

Monika Schulz-Fieguth erinnert sich wiederum besonders gut an die Öffnung der Glienicker Brücke am 10. November. In Richtung Berlin hatte sich ein riesiger Strom von Menschen angestaut: „Wir mussten stundenlang an den Brücke warten.“ Während dieser Zeit kam es zu einem unvergesslichen Wortwechsel zwischen ihrem Mann und einem Grenzoffizier. „Der Todesstreifen“, sagte Manfred Schulz in Hörweite des Grenzers, „der kommt auch noch weg.“ Worauf der Uniformierte schnappte: „Das wird nie passieren.“ Daraufhin baute sich Manfred Schulz direkt vor dem Offizier auf und sagte: „Dickerchen, du wirst die Reste noch selbst mit abräumen helfen.“ Er sollte recht behalten.

Von Ildiko Röd