Für diesen ehemaligen Potsdamer kam der Mauerfall zu früh

Potsdam

Für Uwe Rauer ist der 11. November ein besonderes Datum. In der DDR hatte sich der der ehemalige Potsdamer jahrelang um einen Ausreiseantrag bemüht. Im Oktober 1989 wurde diesem endlich stattgegeben – ausgestellt auf den 11. November 1989.

Doch die Geschichte wartete nicht auf Uwe Rauer: Wenige Tage bevor er das Land offiziell verlassen durfte, veränderte es sich grundlegend. Die Mauer fiel, Menschen strömten in den Westen. Und mittendrin: Uwe Rauer, der von den Ereignissen überrumpelt wurde.

Keine Freude bei der Grenzöffnung

Der damals 30-Jährige hatte sich jahrelang auf eine Ausreise in den Westen vorbereitet. 1979 hatte er seinen Ausreiseantrag gestellt. Zwei Fluchtversuche lagen bereits hinter ihm. Und jetzt geschah, was er so lange ersehnt hatte. Und was in ihm dennoch keine Freude hochkommen ließ.

„Ich war sauer“ erinnert sich der 60-Jährige heute. Über die Öffnung der Grenzen habe er sich gar nicht freuen können, so Uwe Rauer, der heute in Berlin-Neukölln lebt. „Alle die früher Ja und Amen gesagt haben, durften jetzt auch auf einmal rüber.“ Für Uwe Rauer ein unerträglicher Gedanke. Hatte er doch Vieles in Kauf nehmen müssen, um in den Westen zu gelangen.

Schon früh war er in der DDR unzufrieden

Die DDR und Uwe Rauer: Schon früh zeigte sich, dass diese beiden nicht gut zusammenpassten. 1959 in Treuenbrietzen geboren, zogen Uwe Rauers Eltern 1961 mit ihm nach Potsdam. Die Familie fand eine Wohnung in der Albert-Klink-Straße, wo heute die Burgstraße ist. Uwe Rauer kam in die Polytechnische Oberschule 3 in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße, heutige Charlottenstraße. „Da bin ich aus der achten Klasse aber raus“. Staatsbürgerkunde und „das ganze Politische“ störten ihn. Auch die Noten fielen nicht gut aus.

Er verließ die Schule und fing eine Maurerlehre im Bau- und Montagekombinat Ost. Doch auch hier eckte er an: „Auch da hieß es, entweder du bist für den Staat oder dagegen“. Besonders der in die Lehre integrierte vormilitärische Unterricht setzte ihm zu.

Erster Fluchtversuch bereits 1977

Er entscheidet sich zur Flucht. Es ist der 29. Juni 1977. Gemeinsam mit einem Freund macht Uwe Rauer sich auf, um bei Groß Glienicke die Grenze zu überwinden. Die beiden Jugendlichen haben bereits den Stacheldraht hinter sich gelassen, als das Wetter ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. „Es schüttete wie aus Kübeln, in den Panzergräben hatte man keine Chance“. Und auf einmal ist auch noch der Freund weg. „Es war dunkel, ich konnte ihn nicht mehr sehen.“

Alleine und völlig durchnässt tritt er den Rückweg an. Doch der Fluchtversuch bleibt nicht unbemerkt: Polizisten greifen den Jugendlichen im Grenzbereich auf: Die nasse und sandbeschmutzte Kleidung verrät ihn. „Etwa vier Wochen saß ich in Untersuchungshaft, dann bürgte das Kombinat für mich“. Der Jugendliche hat noch keine Vorstrafen und wurde nicht im Sperrgebiet erwischt.

In der DDR eckte er weiterhin an

Doch dies soll nicht sein letzter Fluchtversuch bleiben. Nach der U-Haft greift er seine Lehre wieder auf. Der Vater, damals selbst in der Partei, ist vom Fluchtversuch des Sohnes „nicht begeistert“, erzählt Rauer und belässt es dabei. In den folgenden Jahren arrangiert Rauer sich zwar mit der DDR, stellt aber 1979 einen Ausreiseantrag. Er eckt weiterhin an.

1987 beleidigt er auf dem Nachhauseweg von einem Polterabend vier Grenzsoldaten. Es folgen acht Monate Haft, in der sein Ausreisewillen bekräftigt wird.

1989 – inzwischen wohnt Rauer am Brauhausberg - ist der Ausreiseantrag 10 Jahre alt. Dann fasst er im Sommer 1989 einen Entschluss: Er will es noch einmal versuchen.

Auch der zweite Fluchtversuch scheiterte

Zusammen mit einem Freund fährt er von Potsdam über Karlshorst nach Lichtenberg, dann nach Prag. „Mein Kumpel wollte zur Botschaft, ich aber nicht, das war mir zu voll“. Die beiden entscheiden sich, vom gut 660 Kilometer entfernten Kosice den Grenzübergang zu wagen. „Wir nahmen einen Bus bis zur Endhaltestelle und liefen dann los“. Doch auch diese Flucht gelingt nicht: Nach einer halben Stunde Marsch werden sie aufgegriffen. Es folgen einige Tage Haft in Prag, dann übergibt man sie der Stasi.

Die wiederum bringt ihn zurück nach Potsdam, im „Lindenhotel“ wird er für etwa zwei Monate inhaftiert. „Doch die DDR war schon am Boden“. Sonst, so mutmaßt Rauer, wäre er wohl härter rangenommen worden. „Irgendwann hieß es: Raustreten, wir fahren zur Abteilung Inneres“. Dort erfährt er, dass sein Ausreiseantrag genehmigt ist.

Nach 10 Jahren endlich die Genehmigung

Auf diesen Tag hat er zehn Jahre lang gewartet. „Ich habe mich gefühlt, als wäre ich neu geboren worden“, beschreibt er seine Emotionen. Jetzt geht die Bürokratie los: „Wohnung, Kohle, Strom, alles musste abgemeldet werden“. Rauer zieht übergangsweise bei seinen Eltern ein.

Am 9. November 1989, Rauer liegt schon im Bett, kommt sein Vater ins Zimmer. „Macht mal den Fernseher an, der hat sich wohl verquatscht“.

Die Grenzen sind offen. Und Uwe Rauer versteht die Welt nicht mehr. Er geht direkt zur Abteilung für innere Angelegenheiten. „Für dich hat das keine Bedeutung“ wird im dort gesagt. Bis zum 11. November habe er das Land zu verlassen, er war ja immerhin jetzt ausgebürgert. „Bis 0 Uhr musste ich die DDR verlassen, sonst wäre das Republikflucht-Verfahren wieder aufgenommen worden.“

Neues Leben in Baden-Württemberg

Doch ihn hält sowieso nichts in der DDR. Er verlässt am 11. November über die Glienicker Brücke das Land. Über die Friedrichstraße geht es nach Offenburg. Nach einigen Stationen in Baden-Württemberg findet er in Sinsheim wieder Arbeit auf dem Bau. Hier lernt er auch seine Freundin kennen, 1995 wird die gemeinsame Tochter geboren.

Doch die Beziehung zerbricht, durch einen Arbeitsunfall wird er arbeitsunfähig. Als er für die Behandlung die Wahl zwischen Hamburg und Berlin hat, entscheidet er sich für letzeres und zieht wieder nach Potsdam. 2001 folgt die Frührente, 2010 der Umzug nach Neukölln. Seitdem ist er nebenbei als Komparse tätig. Kürzlich war er erst in „Babylon Berlin“ zu sehen.

Was Uwe Rauer heute, am Jubiläumstag seiner Ausreisegenehmigung macht? „Ich feiere das nicht groß. Vielleicht gehe ich mit meinem Vater ein Bier trinken“.

Von Johanna Apel