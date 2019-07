Potsdam

Der Max-Dortu-Preis der Landeshauptstadt für Zivilcourage und gelebte Demokratie wird am Montag im Potsdam-Museum zum zweiten Mal verliehen. Der Preis geht an die Crew des Seenotrettungsschiffs „Iuventa“, die von 2016 bis 2017 in 16 Missionen mehr als 14.000 Menschen vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer bewahrt und in sichere Häfen gebracht hat.

Auch nach der Beschlagnahmung ihres Schiffes im August 2017 durch italienische Behörden setzen sich die Besatzungsmitglieder unter der Initiative „Iuventa – Solidarity at Sea“ für eine Asylpolitik ein, die Menschen in Notsituationen und auf ihrer Flucht hilft und sie nicht kriminalisiert. Die Laudatio hält Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Erster Preisträger war Hans-Christian Ströbele

Erstmals wurde der Preis vor zwei Jahren an den Rechtsanwalt und Bürgerrechtler Hans-Christian Ströbele, Mitgründer der Grünen und langjähriges Mitglied des Bundestages, verliehen. Die Laudatio hielt der Journalist Dirk Kurbjuweit.

Die Preisrede Ströbeles ist im Internet unter www.max-dortu-preis.de veröffentlicht. Die von der Stadt zur ersten Verleihung des Max-Dortu-Preises angekündigte Publikation seiner Rede soll erst in einer Textsammlung mit weiteren Preisträgerreden erfolgen, teilte Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mit: „Eine Broschüre mit Materialien zum Max Dortu Preis wird erscheinen, wenn der Preis schon einige Male verliehen wurde. Reden, Hintergrund- und Fotomaterial werden dann in Form einer Dokumentation professionell aufgearbeitet und veröffentlicht“, sagte sie.

Der mit 5000 Euro dotierte Preis soll laut Stadtverordnetenbeschluss an einzelne Personen, Gruppen oder Initiativen vergeben werden, die sich in herausragender Weise für die Freiheit des Individuums und eine demokratisch verfasste Gesellschaft engagieren.

Dabei soll der Max-Dortu-Preis auch und vor allem mutige, unkonventionelle Wege zur Erreichung dieser Ziele würdigen. Der Preis ist dem in Potsdam geborenen und aufgewachsenen 1848er Demokraten Maximilian Dortu verpflichtet. Die öffentliche Veranstaltung am Montag im Potsdam-Museum beginnt um 18 Uhr.

Von Volker Oelschläger