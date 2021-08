Sanssouci

Ein Wiedersehen im Park Sorgenfrei: „Les Rendez-Vouz au Park Sanssouci.“ Unter diesem Motto findet die diesjährige Potsdamer Schlössernacht im Park Sanssouci statt. Der Name ist Programm: Am 20. und 21. August erhalten ungefähr 12 500 Besucher zwei Tage lang die Chance auf eine sorgenfreie Erlebnistour durch den Park. „In Zeiten, wo man sich so viele Sorgen zu machen hat, ist es gesund, sich im Park sorgenfrei des Lebens zu erfreuen“, sagt Max Moor, Moderator und Schlössernacht-Schirmherr.

Abwechslungsreiche Kulisse

Der Park bietet mit seinen 350 verschiedenen Baumarten eine abwechslungsreiche Kulisse für die vielfältigen Programmpunkte. Ob Country Band, Klänge einer niederländischen Glaskugel oder eine spontane Umwandlung in einen Grafen oder eine Marquise bei dem mobilen Friseur, an diesem Wochenende ist für jeden, ob klein oder groß, etwas dabei.

Die Geschichten der Bäume

Durch und durch sorgenfrei kommt man allerdings nicht durch den Abend. Der künstlerische Beitrag „Sprechende Bäume“, eingesprochen von Max Moor, behandelt Themen, wie zum Beispiel die Entfremdung der Menschen von Natur oder dem immer präsenter werdenden Problem des Klimawandels. Aus den rund 26 000 Bäumen, die der Park zu bieten hat, werden vier Bäume zum Leben erweckt. Aus vogelhausähnlichen Lautsprechern erhalten die Bäume eine Stimme.

Eines der vier mächtigen Gewächse berichtet von Erfahrungen aus der Zeit des ersten Weltkriegs – über Holzknappheit und das Leid vieler Menschen, welches zu dieser Zeit oft mit einem Strick um den Hals geknüpft an einen Baum endete.

Leuchtspektakel statt Feuerwerk Die Potsdamer Schlössernacht findet als Modellprojekt unter Pandemiebedingungen am 20. und 21. August im Park Sanssouci von jeweils 16 Uhr statt. Maskenpflicht herrscht nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Allerdings gelten die Corona-Warn-App und personalisierte Tickets als Voraussetzung für den Eintritt. Die Veranstalter empfehlen dazu, sich die Teilnahmebedingungen des Modellprojekts auf potsdamer-schloessernacht.de vor dem Besuch gründlich durchzulesen. Zum Programm zählen beispielsweise die beliebten Lesungen von Prominenten, wie zum Beispiel Max Moor, Dietmar Bär oder Andrea Sawatzki. Ein weiteres Highlight bilden die aus Recyclingmaterial erstellten Klang-Instrumente des französischen Künstlers Etienne Favre. Für musikalische Begleitung sorgt unter anderen Evgeny Beleninov, welcher die Besucher auf seiner Gitarre mit Klassik, Jazz und Tango begeistern will. Als Abschluss dient das Leuchtspektakel „to go“. Nach Einbruch der Dunkelheit begleitet Violinistin Mona Seebohm das Spektakel zu jeder halben und vollen Stunde. Die insgesamt 35 Programmpunkte erstrecken sich über den gesamten Park.

Ähnlich dramatisch berichten seine Nachbarn von aktuellen Krisen. Wo früher noch der Apfelbaum im eigenen Garten laut Moor als Familienmitglied angesehen wurde, haben Bäume heute ihre romantische Bedeutung verloren. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, den Wert der Bäume zu erkennen.

Als Spaziergänger im Park blickt man auf eine Aussicht, die laut Sven Hannemann, Parkrevierleiter, noch schöner als Italien sei. Der Park sei ein Kunstwerk an sich. Diese Bilder werden sich allerdings drastisch verändern. Vielen Bäumen geht es nicht gut. „Es ist schlimmer, als wir uns das in den schlimmsten Träumen vorgestellt haben“. Hannemann findet klare Worte. Im Gegensatz zum ersten Weltkrieg muss man für dieses Thema nicht erst in die Vergangenheit blicken, denn es ist sehr nah.

Sorgen um den Park

„Der Klimawandel ist mitten in Fahrt, nicht in Afrika oder Südamerika, sondern hier angekommen, in Potsdam“. Die Lage sei ernst. Die besonders trockenen Jahre 2018 und 2019 haben sich wie Wunden in das Stammbuch der Bäume eingeschrieben, so Hannemann. Auch das laufende, eher feuchte Jahr ist nicht der Retter in Not. „Das nächste trockene Jahr klopft schon an“. Um den Park als Kunstwerk, als eigentliches Highlight der Schlössernacht, steht es nicht gut. Man sehe das reihenweise Absterben der Bäume.

Neben dem Klimawandel kommt der verstärkte Befall mit Schaderregern hinzu. Auch die wasserrechtliche Verfügung der Stadt Potsdam aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels ist keine Hilfe. „Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht so viel wässern, wie wir eigentlich müssten“, erklärt der Parkrevierleiter.

In Anlehnung an die Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundene Trockenheit findet bereits seit einigen Jahren kein Feuerwerk mehr als Highlight des Abends statt. Einen Ersatz bietet die von Geigenklängen begleitete Lichtshow. Dieses Jahr, an die Pandemie angepasst, das erste Mal als „Lichterspektakel to go“. Nach Einbruch der Dunkelheit kann diese jede halbe Stunde am Fuß des Orangerieschlosses bestaunt werden.

Von Naomi Gyapong