Templiner See/Freundschaftsinsel

Stolz liegt er da, glänzend und sanft im seichten Wasser am Ufer des Templiner Sees schaukelnd, wartet der Flamingo auf Fahrgäste. Die Konkurrenz ist groß, viele Jungs wollen lieber mit einem der coolen Sportwagen fahren, die Rutschen auf den anderen Booten haben natürlich auch ihren Reiz.

„Aber die Mädchen wollen meistens den Flamingo oder den Schwan“, sagt Mario Moisl. Er ist der Inhaber des Tretbootverleihs Moisl, der an der Freundschaftsinsel und am Templiner See residiert. Sobald Anfang April die Sonne scheint, beginnt die Saison, bis Oktober dauert sie. Sieben Tage in der Woche ist geöffnet, zehn Stunden am Tag warten der Flamingo, der Schwan, die Sportwagen auf fitte Freizeitkapitäne. Und Mario Moisl ist immer da. Er sagt: „Ich lebe für meine Boote und von meinen Booten.“

Sprung in die Selbständigkeit mit Tausend Mark

Angefangen hat er gleich nach der Wende. „Ich war im Osten total happy, ich hatte meine kleine Wohnung in der Waldstadt, mein Fahrrad und die Arbeit.“ Die Arbeit beim VEB Naherholung, aus dem später die Stadtwerke hervorgingen, fand bereits in Mario Moisls Paradies statt: Am Templiner See.

Als der junge Mario, kaum Mitte 20, vor der Entscheidung stand, arbeitslos zu werden oder einen Betriebsteil aus dem VEB herauszulösen und den Sprung ins eiskalte Wasser der gesamtdeutschen Selbständigkeit zu wagen, entschloss er sich, natürlich, fürs Wasser. „Für tausend Westmark hab ich den Betrieb gekauft und dann ging es los“, erinnert er sich. 16 DDR-Ruderboote und vier Kajaks, das war das Unternehmen.

Direkt nach der Wende kaufte Mario Moisl den Unternehmensteil für tausend Mark. Quelle: Saskia Kirf

So richtig los ging es freilich nicht sofort. „Die ersten Jahre waren enorm schwierig, die Bürger sind ja lieber weggeflogen, als auf der Havel rudern zu gehen.“ Moisl entschloss sich, zu investieren. Den allerersten Kredit seines Lebens investierte er in Tretboote – und hatte Erfolg. Heute ist Mario Moisl Experte für die Freizeit-Kreuzer mit Pedalantrieb. „Das Wissen hat man sich über die Jahre erarbeitet“, sagt er. „Wir sind auf alle Messen gefahren, das war die Konstante in der Zeit vor dem Internet, und haben dort Kontakte in alle Welt aufgebaut.“

Ein Boot sieht aus wie das eigene Auto

Heute weiß er: „Die Spanier und die Italiener sind die besten Tretbootbauer der Welt, die bauen fürs offene Meer, das ist ein ganz anderer Standard. Die Amerikaner bauen schön, aber nicht sehr hochwertig. Da kaufe ich nicht mehr. Die Europäer sind teurer, aber wenn man gut damit umgeht, halten die Boote zehn, zwanzig Jahre.“ Die extravaganten Sportwagen – ein Coupé hat sogar die selbe Zebrasreifen-Lackierung wie Mario Moisls eigenes Auto im Safari-Look – stammen von einem Wiener Bootsbauer.

„Das Problem ist immer, wie die Boote behandelt werden“, sagt der Vermieter. Es gebe auch Nutzer, die dann „quasi Autoscooter mit den Tretbooten spielen“. Aber die sind gar nicht die Zielgruppe. „Ich möchte Kinder glücklich machen“, sagt Moisl, „strahlende Kinderaugen sind das Größte auf der Welt.“ Als er das erste Schwan-Tretboot kaufte, hätten ihn die eigenen Angestellten für verrückt erklärt. „Aber ich dachte mir, ich als kleiner Bengel wäre ausgerastet vor Freude, also hab ich den gekauft.“ Bei Jungesellinnen seien die schicken Vögel im übrigen auch sehr beliebt, der Schwan war sogar schon einmal heimlicher Star in einem Musikvideo.

Der Alltag aber sind nicht Videodrehs und Partys, der Alltag sind Familien auf der Tour ins Blaue, Pärchen, Kinder. Schwimmwesten für die Kleinen seien Pflicht, betont Mario Moisl. „Einen Unfall hatten wir, toi toi toi, in den 30 Jahren nie, das könnte ich mir auch nicht verzeihen.“

Von Saskia Kirf