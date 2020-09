Potsdam

Anika Franzke-Naumann (44) arbeitet in der Region Luckenwalde und Jüterbog im Regionalverlag Dahme-Fläming als Mediaberaterin. Ihre Kollegin Sandra Krüger (31) ist in der Landeshauptstadt Potsdam aktiv. Jede von ihnen hat etwa 150 bis 200 Kunden.

Sandra Krüger, Mediaberaterin in Potsdam. Quelle: Detlev Scheerbarth

Anzeige

Wie sind Sie Mediaberater geworden?

Weitere MAZ+ Artikel

Anika Franzke-Naumann: Bei mir war etwas Zufall dabei. Ich habe 2001 als freie Mitarbeiterin bei der MAZ angefangen, dann war ich beim Wochenspiegel und 2004 startete ich als Mediaberater. Mich haben schon immer die Geschichten interessiert. Heute ist es nur so, dass ich sie nicht mehr selbst aufschreibe. Aber ich möchte von meinen Kunden erfahren, was ihre Geschichte ist. Dann überlegen wir, welche Zielgruppe dazu passt, und ich entwickle eine Strategie, wie wir genau dieses Publikum für den Kunden gewinnen.

Sandra Krüger: Wir brauchen für unsere Arbeit viel Empathie. Das ist total wichtig. Die emotionale Ebene, Ehrlichkeit – gepaart mit Fachkompetenz. So können wir Kunden für uns gewinnen.

Franzke-Naumann: Darf ich fragen, seit wann Sie dabei sind?

Krüger: Seit Mai dieses Jahres.

Franzke-Naumann: Also ganz frisch.

Krüger: Ja, ich habe vorher bei einem Kreativdienstleister im Bereich der Werbetechnik gearbeitet. Nach einiger Zeit brauchte ich für mich eine Veränderung und dann ist eine Stellenanzeige der MAZ bei mir aufgeplöppt. Da war klar: Das ist es. Es ist spannend, einerseits im Außendienst mit den Kunden zu reden und sie von unserem Portfolio zu begeistern. Und andererseits auch mal im Büro das Administrative zu erledigen. Wir haben große Freiheiten bei der Gestaltung unserer Arbeitstage. Das schätze ich sehr.

Franzke-Naumann: Der wichtigste Tag im Büro ist für mich immer der Donnerstag. Dann ist Anzeigenschluss für den Wochenspiegel und für MAZ-Produkte. Da muss ich alle meine verkauften Anzeigen ins System einbuchen.

Wie sieht eigentlich ein normaler Arbeitstag eines Mediaberaters aus?

Krüger: Normal gibt es nicht. Jeder Tag ist anders und neu. Natürlich mach ich mir einen Plan mit einem Ziel zum Ende einer Woche: Mit wem vereinbare ich Beratungstermine? Welche Themen möchte ich welchen Kunden vorstellen? Wo lohnt es sich, in die Kaltakquise zu gehen?

Was bedeutet Kaltakquise?

Krüger: Das heißt, ich gehe direkt zu den Kunden, um mich vorzustellen – auch ohne einen vorher vereinbarten Termin. Das habe ich vor allem in meiner Anfangszeit gemacht, um als „die Neue“ direkt Kontakte zu knüpfen. 15 Unternehmen am Tag hab ich geschafft. Die Geschäftsleute kennenzulernen, sich mit ihnen zu unterhalten – das ist das Spannende an unserem Beruf. Und ich werde immer wieder in Kaltakquise gehen, denn in Potsdam machen regelmäßig neue Geschäfte auf.

Franzke-Naumann: Geschäftseröffnungen sind bei mir im ländlichen Raum seltener. Bei mir läuft viel über E-Mail. Was mir enorm wichtig ist: ganz schnell zu reagieren. Wenn jemand eine Frage oder eine Idee hat, antworte ich sofort. Dann ist der erste Kontakt da. Für das folgende Treffen plane ich mindestens eine Stunde ein. Die Zeit nehm ich mir. Ich möchte gut beraten und meinen Kunden zeigen, dass ich langfristig für sie da bin.

Was waren für Sie besondere Erfolgserlebnisse?

Krüger: Ich hatte einen Kunden, der wegen Corona seine Werbung total runtergefahren hat. Den habe ich wieder für uns gewinnen können. Ich hatte zum Beispiel eine perfekt zugeschnittene Werbung auf unseren Facebook-Kanälen angeboten. Das wissen viele gar nicht, dass wir deutlich mehr können als MAZ, MAZ-online.de und Wochenspiegel. Ich denke da auch an Onlineportale wie MAZ-Job.de. Oder an unsere Mediaboxen. Das sind doch tolle Werbeflächen. Wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und über mir leuchtet ein Bildschirm mit News und Werbung – da schau ich doch ganz automatisch hin.

Franzke-Naumann: Ich habe kürzlich einen Händler beraten, der eigentlich nur eine große Anzeige in der MAZ schalten wollte. Wir beide sind dann alles durchgegangen: Wo sind seine Kunden zu Hause? Ist es nicht besser, diese Zielgruppe häufiger anzusprechen – dafür vielleicht mit kleineren Anzeigen? Das läuft bei mir im Kundengespräch ganz automatisch im Kopf ab: die Zielgruppe, die passende Kampagne. Wenn der Kunde dann sagt: Auftrag erteilt! – ist das einfach nur schön. Wir machen jetzt einen Monat lang eine Kampagne und werten sie aus. Dann überlegen wir das weitere Vorgehen.

Welche Veränderungen erleben Sie in ihrem Beruf?

Franzke-Naumann: Sie spielen bestimmt auf das Digitale an. Das kommt von ganz allein. Wir sind ein Medienunternehmen, das viele Kanäle bedient. Die Herausforderung für mich ist die Vielfalt meiner Aufgaben und damit auch der Arbeitsweisen: Beratung, lokale Werbethemen, regionale und auch konzernweite Themen, wie zum Beispiel die Gesundheitswochen im März. Früher hatte ich einen Schrank voller Aktenordner mit den Unterlagen meiner Kunden. Das brauche ich heute nicht mehr. Alles ist digital und unser Verkaufssystem gibt ganz automatisch Vorschläge für die Kundenansprache.

Krüger: Diese digitale Affinität ist ganz deutlich zu spüren. Vor allem bei größeren Unternehmen. Es geht nicht mehr ohne Social Media. Ganz ehrlich: Die Mediabox mit ihrer Displaywerbung ist mein Lieblingsprodukt. Aber meine allererste Anzeige war ein Printprodukt – eine kleine Anzeige einer Autowäscherei, die in der MAZ und im Wochenspiegel erschienen ist. Ich hab sie mir aufgehoben. So kann ich mich immer an meinen ersten Erfolg erinnern. Beim Kunden hatte ich damals extra angerufen und gefragt: Haben Sie die Anzeige gesehen? Hatte er nicht. Ich habe sie ihm zugemailt.

Franzke-Naumann: Man muss einfach wissen, dass man gute Produkte in der Hinterhand hat, die ihr Geld wert sind. Und wenn es mal nicht so klappt, dann sag ich mir: Ich bin diejenige, die die Probleme aus der Welt schafft – und beim nächsten Mal krieg ich den Auftrag.

Krüger: Genau. Bei mir hilft auch mal, in Potsdam durch die Meile zu spazieren und was Schönes zu shoppen. Morgen geht’s dann weiter.

Von Ute Sommer