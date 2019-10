Potsdams Behindertenbeirat braucht Mediator

Potsdam

Mit einem Notvorstand muss der Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt auch weiterhin auskommen. Offenbar sind die Probleme und Unstimmigkeiten in dem Gremium größer als zunächst angenommen. Über die angespannte Situation informierte Kai Okurka, Mitglied im Beirat und sachkundiger Einwohner, nun den Sozialausschuss. „Wir befinden uns in einer Findungsphase, die sich schwieriger gestaltet als erwartet“, sagte Okurka. Demnach ist es nicht gelungen, die nach einer Reihe von Rücktritten frei gewordenen Vorstandsposten neu zu besetzen. Die Nachwahlen sollten an diesem Montag bei einer eigens anberaumten Gesamtbeiratssitzung stattfinden, scheiterten jedoch. „Wir haben uns gründlich die Meinung gesagt“, so Okurka. Man setze nun einen Mediator ein.

Im November kommt die Nachrücker-Frage wieder auf den Tisch

Aus Sorge, der Ruf des Beirats könne durch die aktuelle Schieflage Schaden nehmen, hielt sich dessen Sprecherin Manuela Kiss auf Nachfrage der MAZ bedeckt. Im November wolle man die Nachrücker-Frage erneut angehen. – Der Vorstand ist dafür zuständig, die Arbeit des Beirats zu koordinieren und zu unterstützen und den Beirat nach außen zu vertreten, er ist Ansprechpartner für Politik, Verwaltung, Organisationen und Interessierte.

Vorgänger-Beirat hatte ähnliche Probleme – und zerbrach

Wie berichtet, hatten die drei zurückgetretenen Vorstände kritisiert, dass die anfänglich gute Performance des Beirats und die positive Streitkultur persönlichen Befindlichkeiten und einer nicht mehr sachorientierten Arbeit gewichen seien. Die Probleme gleichen denen des Vorgänger-Beirats: Dessen Auflösung hatte ein aufwendiges, über Monate währendes Werkstattverfahren nach sich gezogen.

Von Nadine Fabian