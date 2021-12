Potsdam

Es sind zwei Grundrechte, die da aufeinanderprallen: die Pressefreiheit und der Schutz der Persönlichkeit. Die Presse muss in einer demokratische Gesellschaft die Freiheit haben, über alles, was von öffentlichem Interesse ist zu berichten, aber es gibt eben auch das Recht des einzelnen auf seine Privatsphäre. „Legal Affairs“ heißt eine neue Fernsehserie, die am kommenden Sonntag (19.12.) in der ARD anläuft und in deren Mittelpunkt eine Medienanwältin steht, die Prominente wie einfache Bürger gegen übergriffige Berichterstattungen verteidigt.

Lavinia Wilson als Medienanwältin Leo Roth

Inspiriert wurde die Serie um die Berliner Anwältin Leo Roth (Lavinia Wilson) und ihr Kanzlei-Team von dem in Potsdam lebenden Medienanwalt Christian Schertz. Am Mittwochabend war er zu Gast im „Juristischen Salon“ des Medienrechtlers Marcus Schladebach an der Uni Potsdam. Schertz (55) verteidigt Prominente von Jan Böhmermann bis Herbert Grönemeyer, Politiker jeglicher Couleur, von Thilo Sarrazin bis Claudia Roth.

„Wir machen Erstversorgung für die persönliche Ehre“, so Schertz etwas pathetisch über die Arbeit seiner Berliner Kanzlei. Ein Geschäft, bei dem es nicht nur um juristische Präzision, sondern vor allem um Schnelligkeit gehe. Denn ist einmal eine das Persönlichkeitsrecht verletzende Nachricht in der Welt, könne das Existenzen ruinieren.

Christian Schertz hat das Filmteam beraten

Schertz hat die Serie zusammen mit acht Autoren entwickelt, das Filmteam beraten, die Hauptdarstellerin Lavinia Wilson zu Gerichtsprozessen mitgenommen und sie in den Anwaltsalltag und das typische Juristen-Sprech eingeführt. Herausgekommen ist ein extrem rasanter Plot und die Figur einer unter Dauerstress agierenden Anwältin, die täglich an mehreren Fronten zugleich kämpft.

Wilson spielt darin eine mit allen Wassern gewaschene Juristin, die für den Erfolg nicht nur vor Gericht, sondern möglichst schon vorher, in dem sie eine Berichterstattung verhindert, alle Register zieht und dabei auch nicht vor grenzwertigen Methoden zurückschreckt. So kann es schon mal passieren, dass sie einem Boulevard-Journalisten an den Kragen geht, jemanden bedroht oder ihr Team etwa Datenspionage begehen lässt.

Roths Methoden in „Legal Affairs“ sind fiktiv

Alles Methoden, die „Legal Affairs“ zu einer spannenden Anwaltsserie werden lassen. Mit der Realität seiner Arbeit habe das freilich nichts zu tun, versichert Schertz. In seiner Kanzlei werde selbstverständlich mit legalen Mitteln gekämpft. „Ich drohe auch manchmal, aber mit dem Recht“, so Schertz.

Aber wenn zwei Grundrechte in der Realität aufeinanderprallen, dann gehe es gelegentlich ziemlich emotional zu. „Da wird dann schon mal gebrüllt“, erzählt er. Insofern bilde die Serie tatsächlich etwas von seinem Alltag ab. Trotzdem sei die Geschichte aber Fiction und keine Dokumentation.

Legal Affairs. Achteilige Serie, produziert von der Potsdamer Firma Ufa Fiction mit Lavinia Wilson in der Hauptrolle. Regie: Randa Chahoud und Stefan Bühling. Drehbuch: Lena Kammermeier und Felice Götze, ARD, Sonntag, 19. Dezember, 21.45 Uhr und ab 17. Dezember in der Mediathek.

Von Mathias Richter