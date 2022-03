Babelsberg

Die RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird 30 Jahre alt. Im Mai 1992 wurde die erste von heute über 7450 Folgen ausgestrahlt. Es ist damit die älteste noch täglich gesendete Serie im deutschen Fernsehen. Zudem ist „GZSZ“, so die bekannte Abkürzung, ein wichtiges Standbein der Produktionsfirma Ufa Serial Drama in der Babelsberger Medienstadt.

GZSZ wird seit 1995 in der Medienstadt Babelsberg gedreht

Seit 1995 werden die Folgen auf dem Gelände der Filmstudios Babelsberg gedreht, darunter mit großen Außensets, die den fiktiven Kolle-Kiez in Berlin-Mitte darstellen. Dort gibt es Geschäfte, das Café Vereinsheim, einen U-Bahnhof, die S-Bahn, das Szene-Club-Restaurant Mauerwerk, den Späti Kiez-Kauf, Büros und Wohnungen.

Das neue Außenset der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" von GZSZ in Babelsberg, das 2021 eröffnet wurde. Quelle: TVNOW & UFA / Rolf Baumgartner

Zum Jubiläum strahlt RTL am 12. Mai ab 19.40 Uhr eine Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge aus. Sie dreht sich um die GZSZ-Ikone Dr. Jo Gerner, der seit Folge 185 von Wolfgang Bahro gespielt wird und als skrupelloser Anwalt, gewieftes Schlitzohr, liebender Familien-Vater der Publikums-Liebling der Serie ist.

Lesen Sie auch „GZSZ“-Geheimnis gelüftet: Hier wohnt Bösewicht Jo Gerner

Jubiläumsfolge zum 30. Geburtstag dreht sich um Jo Gerner

In der Jubiläumsfolge ist Gerner auf der Flucht und taucht unter. Mit allen Mitteln versucht sein Erzfeind Bajan Linostrami (Matthias Unger), Gerner aufzuspüren. Schließlich erpresst Linostrami Laura Lehman (Chryssanthi Kavazi), die ihren Stiefvater in eine Falle locken soll. „In eine tödliche Enge getrieben, steht Gerner plötzlich vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Wie weit wird er gehen, um seine Familie vor einem unberechenbaren Psychopathen zu schützen?“, heißt es in einer Mitteilung der Ufa vom Mittwoch.

Für die Produktionsfirma ist GZSZ nicht nur wegen des lange anhaltenden Erfolgs etwas besonderes. Die Serie habe „immer wieder gesellschaftlich relevante Themen. Bulimie, Mobbing, Flüchtlings-Krise, Drogenmissbrauch, Inzest, Organspende, Burnout“ thematisiert. Solche emotionalen Geschichten begleiteten das Publikum jeweils über mehrere Monate. „Auch gleichgeschlechtliche Liebe und damit oft verbunden der schwierige Prozess des Coming-Out sind fester Bestandteil der GZSZ-Welt.“

GZSZ feiert 30-jähriges Jubiläum; v.l.n.r. Jan Kittmann, Gisa Zach, Wolfgang Bahro, Valentina Pahde, Chryssanthi Kavazi und Lennart Borchert; Serie Soap Babelsberg Gute Zeiten Schlechte Zeiten © RTL/ Bernd Jaworek Quelle: RTL/Bernd Jaworek

Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro sagt dazu: „Ich finde es besonders wichtig, dass GZSZ dabei hilft, Vorurteile abzubauen. Homophobie, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung und Sexismus sind in unserer Gesellschaft Themen, die zu erheblichen Konflikten führen. Und hier kann unsere Serie einen großen Beitrag dazu leisten, diese Themen aufzugreifen und bei den Zuschauer:innen Vorurteile abzubauen. In der Vergangenheit hat GZSZ das immer wieder getan und auch das macht mich sehr stolz darauf, ein Teil dieser Serie zu sein.“

Von MAZonline