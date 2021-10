Potsdam

Die politischen Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte der Tagung ihr Thema vorgegeben. „Von der Dauerkrise zur demokratischen Widerstandskraft“ lautete das Motto der diesjährigen M-100-Tagung am Donnerstag in Potsdam. Medienmacher, Politiker und Wissenschaftler waren zu der seit 2005 jährlich in der Landeshauptstadt stattfindenden internationalen Medienkonferenz gekommen, um über die Herausforderungen der aktuellen Krisen für die Arbeit von Journalisten zu diskutieren.

„Covid-19 ist noch nicht vorbei und es wird nicht die letzte Krise sein, mit der wir konfrontiert werden“, sagte Gastgeber Leonard Novy, der Direktor des Instituts für Medien und Kommunikationspolitik in Köln zur Eröffnung der Tagung. Corona ist in der Tat nur eine der Herausforderungen, vor denen die Menschheit derzeit steht. Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels dürften noch eine ganz andere Dimension erlangen.

Benjamin H. Bratton: Die Rache der Realität

Der Eröffnungsredner der Tagung, Benjamin H. Bratton von der University of California, forderte deshalb von der Politik ein radikales Umdenken. Der Grund: Herausforderungen wie die Covid-Pandemie oder der Klimawandel erforderten eine neue Kultur der gegenseitigen Fürsorge. Denn der in modernen Gesellschaften seit Langem anhaltende Trend zur Individualisierung und subjektiven Bewertung der Welt stoße angesichts der aktuellen Herausforderungen an seine Grenzen. An die Grenzen objektiver Tatsachen, die auch von Verschwörungserzähler auf Dauer nicht ignoriert werden könnten. „Die Rache der Realität: Politik in einer postpandemische Welt“ lautetet deshalb der Titel seines Vortrages.

Das Problem: Beim Klimawandel ist nicht mehr viel Zeit für nachholende Lernprozesse. Wolfgang Blau vom Reuters-Institut für journalistische Studien in Oxford forderte deshalb, dass Journalisten sich mehr auf die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über den Klimawandel konzentrieren. „Wir stehen vor dem größten und rasantesten Wandel in der Geschichte des Journalismus“, so Blau.

Media Award für Alexei Nawalny

Am Ende der Tagung wird der diesjährige „M 100 Media Award“ an den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny übergeben werden. Da Nawalny derzeit im Gefängnis sitzt, wird der Preis von Leonid Vulkov, einem seiner Vertrauten, in Empfang genommen. Die Laudatio hält der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.

Von Mathias Richter