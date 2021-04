Berliner Vorstadt

Eine Antwort muss sie ihren Schülern schuldig bleiben. Sie kann nicht sagen, wann es genug ist. Wann der letzte Funke Leben erloschen ist und auch nicht wieder aufglimmen wird, egal wie viel Mühe man sich gibt. Egal wie gut man ist. „Am Ende ist es immer situationsabhängig. Und es ist immer eine Team-Entscheidung“, sagt Marleen Ziprian (36). Als Krankenschwester auf der Operativen Intensivstation des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums hat sie es regelmäßig mit Patienten zu tun, die wiederbelebt werden müssen – sie ist eine Expertin in Reanimation. Seit sechs Jahren leitet Marleen Ziprian im klinikeigenen Simulations- und Trainingszentrum ALS-Kurse: Sie bringt Schwestern, Pflegern und Ärzten bei, was zu tun ist, wenn ein Herz plötzlich aufhört zu schlagen.

Mit einem Reanimationskurs zurück ins Leben

Advanced Life Support (ALS) bezeichnet erweiterte lebensrettende Maßnahmen im Rahmen der Wiederbelebung von Notfallopfern ohne Lebenszeichen, durchgeführt von Profis nach internationalen Standards. Das Thema könnte passender nicht sein, denn nach einer mehrmonatigen Corona-Pause ist mit diesem Kurs das Leben zurückgekehrt ins Simulations- und Trainingszentrum des EVB. Die Covid-Impfung macht’s möglich.

Ende 2014 hat das Klinikum das „Sim“ in der Villa Bergmann am Tiefen See eröffnet – dazu gehören der Nachbau einer Intensivstation, eines OPs sowie eines Kreißsaals mit Kinder-Intensivstation. Die Ausstattung mit lebensnahen Übungspuppen, mit Beatmungs- und Narkosegeräten, mit Defibrillatoren und einem Rettungswagen sucht ihresgleichen im Land. Die Kurse – mehr als ein Dutzend Formate sind im Angebot – können nicht nur Mitarbeiter der Klinikgruppe, sondern auch externe Interessenten, also andere Krankenhäuser, Praxen und auch der Rettungsdienst anwählen. Mehr als 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Simulationskurse bisher durchlaufen. Allein der ALS-Kurs bringt es auf 500 Schüler.

Simulationszentrum in historischer Villa Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ hat im November 2014 das Simulations- und Trainingszentrum in der Berliner Straße 62 eröffnet. Die 1890 errichtete Turmvilla liegt am Tiefen See. Sie war einst das Wohnhaus des berühmten Berliner Medizin-Professors, Chirurgen und Krankenhaus-Namenspaten Ernst von Bergmann (1836 bis 1907). Zu DDR-Zeiten war die Villa Sitz der Gesellschaft für Sport und Technik (GST), nach der Wende zog zunächst eine Unternehmensberatung ein. nf

Genau das ist man, sobald man einen Fuß in die imposante Turmvilla setzt – vor allem aber, wenn man den ALS-Kurs gebucht hat. Die meisten Schwestern, Pfleger und Ärzte haben auf ihren Stationen mit Reanimation wenig zu tun, schon in der Ausbildung spielt sie kaum eine Rolle. Bei Marleen Ziprian lernen alle Berufsgruppen den Patienten zu versorgen, bis das spezialisierte Reanimationsteam der Klinik eintrifft. Sie lernen das ABCDE der Reanimation, sie lernen, im Notfalleinsatz klar zu kommunizieren und auch zu akzeptieren, dass es okay ist, wenn man nicht weiter weiß. „Es ist nur wichtig, das laut und deutlich zu sagen“, mahnt Marleen Ziprian. „Irgendjemand im Raum hat immer eine Idee. Und darauf kommt es an.“

Wenn der Patient nicht atmet, sofort mit der Reanimation beginnen

Das ABCDE der Reanimation haben ihre Schüler schnell drauf. Ob alte Frau auf der Geriatrie, ob junger Mann auf der Inneren: Zu welchem Szenario auch immer die Kursteilnehmer antreten, wie am Schnürchen spulen sie das Schema ab. In den ersten Sekunden kommt es vor allem auf AB an. A steht für Airway: Ist der Atemweg frei? „Wenn keine Luft in den Atemweg kann, wird der Patient sterben“, sagt Marleen Ziprian. „Deswegen müsst ihr versuchen, den Atemweg irgendwie frei zu bekommen.“ B ist Breathing: Atmet der Patient? Wie schnell atmet er? Wie ist das Atemmuster? Wie hört sich die Lunge an? Ist sie verengt, spastisch, verkrampft? Oder ist da vielleicht auf einer Seite gar kein Atemgeräusch, weil die Lunge kollabiert ist? „Wenn ich bei B merke, der Patient atmet nicht, obwohl der Atemweg frei ist, weiß ich – Reanimation! Dann muss ich den Notruf ans Rea-Team absetzen, den Oberkörper des Patienten freimachen und drücken.“

Das Simulations-und Trainingszentrum ist in der Villa Bergmann am Tiefen See untergebracht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie oft auch immer die Kursteilnehmer in den Raum stürmen: Sofort wird es laut. „Das ist normal, auch bei uns Profis, das ist das Adrenalin“, sagt Marleen Ziprian, die die Übungspuppe über einen Laptop programmieren und steuern kann. „Wäre ich nicht mehr aufgeregt, hätte ich keinen Respekt mehr und könnte nicht so gute Arbeit leisten.“ Allerdings dürfe die Aufregung nie so groß werden, dass man das Gefühl hat, gelähmt zu sein – deshalb sei es wichtig, dass jemand die Führung übernimmt, die Richtung vorgibt, Aufgaben verteilt. „Wer führt das Team? Das sollte eigentlich klar sein – ist aber oft ein sensibles Thema“, sagt Marleen Ziprian. „Viele atmen auf, wenn ein Arzt den Raum betritt. Dass der aber vielleicht frisch von der Uni kommt oder seit 20 Jahren in der Augenklinik ist und ihn die Situation überfordert, daran denkt niemand.“ Deshalb soll jeder Schüler wenigstens einmal die Führung übernehmen. „Das schafft einen krassen Perspektivwechsel. Mein Lernziel ist, dass jeder sieht, wie viel einem als Teamführer durch den Kopf geht und dass ich das auch von einem Arzt nicht alles erwarten kann – dass es unkollegial und unmenschlich ist, so viel zu erwarten. Die Frage ist, wie kann ich mich einbringen, um es ihm zu erleichtern und um als Team zu funktionieren. Jeder ist essenziell.“

„Der Mensch ist eigentlich tot. Schlimmer kann’s nicht werden“

Nicht nur der Laie, auch viele der Kollegen hätten Angst, bei der Reanimation etwas falsch zu machen. Marleen Ziprian hat dafür Verständnis und findet dennoch unmissverständliche Worte. „Der Mensch, den ihr reanimieren sollt, ist eigentlich tot. Schlimmer kann’s nicht werden. Wir haben nur diese eine Chance – und wenn wir die nutzen, kriegen wir’s vielleicht hin. Es kann sein, dass danach ’ne Rippe kaputt ist oder dass der Patient ein großes Hämatom auf dem Brustkorb hat. Aber ich glaube, er wird uns das nachsehen, wenn wir sein Leben gerettet haben. Also denkt dran: Ihr könnt nichts kaputt machen, ihr könnt nur diese eine Chance verfliegen lassen. Wenn der Patient Aua sagt, habt ihr alles richtig gemacht.“

Nur zehn Prozent sind nach der Reanimation so wie zuvor

Es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Statistik offenbart, wie viel Wahrheit in diesen Worten liegt: Etwa 40 Prozent aller Reanimationen glücken zunächst. Ein großer Teil der Patienten übersteht die ersten Tage jedoch nicht. „Nur knapp zehn Prozent verlassen das Krankenhaus annähernd so wie sie vorher waren: mit vollen geistigen Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit“, sagt Marleen Ziprian. „Wir sind in Deutschland noch viel zu schlecht.“ Dagegen helfe nur: schulen, schulen, schulen. „Die Bereitschaft wächst. So langsam gewinnen Erste Hilfe und Reanimation an Popularität.“ Dürfte sie sich etwas wünschen, wäre Erste Hilfe ein Pflichtfach in der Schule. Ein Herzstillstand kann jeden treffen – warum sollte nicht auch jeder helfen können?

Von Nadine Fabian